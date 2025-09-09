'MasterChef Celebrity' expulsa a esta segunda aspirante tras abortar la prueba de eliminación más rápida de la historia

Tras su estreno de la semana pasada que dejó buen sabor de boca en el casting y después de vivir la expulsión de Necko, este lunes TVE ha emitido la segunda entrega de 'MasterChef Celebrity 10' en la que se ha producido una nueva expulsión.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' se encontraban con las primas cajas misteriosas de la edición. Pero además se topaban con otra sorpresa y es que tanto las cocinas de inducción como los hornos y los microondas estaban fuera de servicio. Es decir no iban a poder cocinar en ellos. Y es que en la primera prueba de la noche, los aspirantes tenían que elaborar un plato libre con la air fryer que se encontraban debajo de las cajas misteriosas. Por si fuera poco, Pocholo Martínez-Bordiú volvía a las cocinas con una sorpresa en su mochila: patatas de mar o limones de mar, un curioso animal marino con un sabor intenso. Los aspirantes deberán incorporar este marisco en sus platos.

Era una prueba bastante sencilla aunque muchos demostraban no haber usado nunca la freidora de aire. Tras la cata en la que había de todo, los jueces dejaban claro que entre los quince aspirantes había seis que habían defraudado con sus platos (José Manuel Parada, Rosa Benito, Alejo Sauras, Valeria Vegas, Masi Rodríguez y Jorge Luengo) mientras otros seis habían hecho un gran trabajo (Miguel Torres, Mariló Montero, Torito, David Amor, Mala Rodríguez y Valeria Ros) siendo los dos mejores Miguel Torres y Torito y en concreto el ex fubtolista era elegido como el mejor de los dos.

Miguel se convierte en el mejor aspirante del primer reto de la noche. ¡Felicidades! #MCCelebrity pic.twitter.com/CZcCQ49Tvm — MasterChef (@MasterChef_es) September 8, 2025

Miguel Torres triunfa como capitán y el equipo azul gana la prueba

Después, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' viajaban hasta Trujillo, cuna de conquistadores en pleno corazón de la provincia de Cáceres que atrapa al visitante con su belleza y su legado histórico. Allí, los jueces les daban la posibilidad de que formaran los dos equipos como quisieran. Y Miguel Torres como el mejor de la prueba anterior tenía la ventaja de elegir a los dos capitanes seleccionándose a sí mismo y a José Manuel Parada, que lo sentía como una traición y aseguraba que dejaba de ser su amigo porque no esperaba que fuera tan malo.

En esta segunda prueba por equipos, los concursantes tenían que elaborar un menú de cuatro platos diseñado por Toño Pérez. De hecho, durante el cocinado, los jueces les daban la posibilidad a los capitanes de hacer un juego y contar con la ventaja de contar con la ayuda del chef durante diez minutos, si los dos decidían compartir tendrían cinco minutos y finalmente tanto Parada como Miguel Torres acordaban contar cada uno con cinco minutos arreglando sus rencillas.

Una noche más, Torito revolucionaba las cocinas del equipo rojo enfrentándose incluso con Mariló Montero por haberle molestado al echarle harina en el pelo. Después, ella se lo devolvía echándole un vino. Pero por si fuera poco, después de presentar sus platos, el reportero se volvía loco y se tiraba a la fuente dejando a todos sus compañeros completamente descolocados.

Después, antes de la valoración de los jueces se producía un tenso enfrentamiento entre Valeria Vegas y José Manuel Parada demostrando que no se aguantan y tienen muchas rencillas a pesar de ser compañeros y haber trabajado ambos en 'D Corazón' o ser colaboradores de 'Y ahora Sonsoles'.

Mientras en el equipo rojo la valoración no era del todo buena, Pepe Rodríguez dejaba claro que el equipo azul había hecho un gran trabajo con Miguel Torres a la cabeza. Y por eso era el equipo ganador de la prueba y por ende todos volverían con el delantal blanco mientras el equipo rojo se jugaría la expulsión. Además, Miguel Torres volvía a ser nombrado el mejor aspirante de la prueba y gracias a eso podía otorgar 4.000 euros a la ONG que quería donándolo la fundación de la Clínica Menorca para las enfermas de cáncer de mama.

El equipo azul se convierte en el ganador de la noche 💙💙💙💙💙 #MCCelebrity pic.twitter.com/0bfhDBZhbP — MasterChef (@MasterChef_es) September 8, 2025

Soraya Arnelas, segunda expulsada de 'MasterChef Celebrity 10' tras la jugada de Jorge Luengo

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se jugaban la segunda expulsión de 'MasterChef Celebrity' en un reto en el que por primera vez contaban con una gran ayuda para elaborar su plato, nunca vista en este programa: una tablet para diseñar y elaborar un plato con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Así, tenían que elegir hasta diez ingredientes y después le pedían a la IA platos con ellos. Eso sí, solo tendrían una foto, la receta la tenían que elaborar ellos.

Miguel Torres como el mejor de la prueba anterior podía salvar a uno de los delantales negros y no dudaba en elegir a Charo Reina porque le encantaría que siguiera con ellos y además había tenido un problema con la pierna. Además, era una prueba muy especial en la que el que primero terminara tenía que tocar una campanita y obtendría así una ventaja para la semana que viene. Y a partir de ese momento, el resto solo tenía dos minutos para acabar con lo que eso conllevaba.

Y Jorge Luengo decidía salir a jugar al hacer un plato rápido y tocar la campanilla provocando que el resto de los delantales negros que apenas tenían nada tuvieran que terminar su plato cuando apenas había pasado 20 minutos provocando el cabreo de todos sus compañeros. "Ha sido el cocinado más corto de la historia de 'MasterChef' en 13 años", advertía Pepe Rodríguez. "Hoy no se va a ir alguien porque lo haya hecho mal, hoy se va a ir alguien por arte de magia", añadía Jordi Cruz.

Pero la jugada parecía que a Jorge Luengo se le volvía en contra porque su plato no estaba bien y se estaba jugando la expulsión junto a Soraya Arnelas y por ello no dudaba en pedir disculpas a sus compañeros por lo que había hecho. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la expulsada era la cantante. "Mi carrera empezó en un concurso hace 20 años en el que cada semana se iba uno, en aquel concurso nos jugábamos la carrera, sufrí muchísimo pero 20 años me dedico a eso y tuve la suerte de tener una carrera, yo no tengo pensado dedicarme a esto ni a abrir un restaurante, ha sido una puerta para cogerle más el gusto a cocinar y para que cocine a mis niñas y a mi chico y ahora puedo decir que formo parte de la familia de 'MasterChef'", reconocía entre lágrimas.