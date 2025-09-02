'MasterChef Celebrity 10' sanciona a un concursante por infringir las normas y expulsa al primero en el estreno

'MasterChef Celebrity' ha vuelto a abrir las puertas de sus cocinas en TVE y de encender sus fogones con el estreno de la décima edición. Un estreno que llegaba con cierta polémica pues aunque La 1 vendía que el programa arrancaría en torno a las 22:10 horas en realidad no lo ha hecho hasta las 23:00 horas tras la emisión de un previo recopilatorio recordando las nueve ediciones anteriores. Algo que ha provocado un gran cabreo entre la audiencia.

En esta primera gala de 'MasterChef Celebrity 10' hemos podido ver por primera vez a los participantes de esta edición. Desde los presentadores Mariló Montero y José Manuel Parada a los actores Alejo Sauras y Charo Reina pasando por los cantantes Soraya Arnelas, Juanjo Bona y Mala Rodríguez, a la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito, a los colaboradores de televisión Torito y Valeria Vegas, la cómica y presentadora Valeria Ros, el violinista Necko Vidal, el ex futbolista Miguel Torres, la actriz y presentadora Masi Rodríguez y el mago Jorge Luengo.

En la primera prueba, bajo la caja misteriosa cada aspirante encontraba un ingrediente típico de la provincia donde nacieron, para rendir tributo a sus orígenes. El jurado de 'MasterChef Celebrity' intentaba que se familiarizaran con el fingerfood, una tendencia culinaria consistente en preparar bocados que pueden comerse directamente con las manos, sin necesidad de usar cubiertos. Las propuestas se basaban en recetas tradicionales o actuales, siempre presentadas en pequeñas porciones individuales con un toque vanguardista. Cada uno debía elaborar tres bocados con el producto encontrado en 75 minutos.

Y ha sido un primer reto en el que ha habido bastantes desastres pues algunos no terminaban de entender la prueba y otros cometían grandes errores. No obstante, había dos aspirantes que convencían a los jueces: Torito y Juanjo Bona. Finalmente, era el colaborador y reportero el que se alzaba con la victoria llevándose los primeros 4.000 euros para donar a una ONG. Asimismo, Juanjo Bona y Torito conseguían salvarse pasara lo que pasara en la prueba por equipos consiguiendo así su permanencia una semana más en el programa.

Juanjo y Torito son los mejores de la primera prueba y ganan la inmunidad. ¡Permanecerán una semana más con nosotros! #MCCelebrity pic.twitter.com/TbrqAEBgjo — MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025

Después, los aspirantes se han enfrentado a la primera prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity 10' en el Castillo del Buen Amor en Salamanca. Se trata una joya arquitectónica que perteneció a los Reyes Católicos y que desde hace dos décadas se erige como una pintoresca posada de lujo. En este espacio de cuento, rodeado de viñedos, naturaleza e historia, los aspirantes tenían que reproducir un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río (dos Soles Repsol), para 120 personas.

Torito, sancionado por saltarse las normas en la prueba de exteriores que gana el equipo azul

Torito y Mariló Montero salían elegidos capitanes por sorteo al igual que la configuración de ambos equipos. Y mientras la presentadora demostraba saber liderar su equipo con sus órdenes, Torito en cambio hacía peor trabajo desesperando incluso a algunos de sus compañeros como Necko, que se quejaba de estar completamente solo con el postre. "Necesito órdenes de Mufasa", soltaba el violinista con sorna.

Pero lejos de quedarse ahí, Torito terminaba desesperando a Necko y también a otro del equipo rival al producirse una batalla de huevos entre el reportero y José Manuel Parada. Algo que llevaba a que Jordi Cruz se pusiera serio por ver que el equipo rojo le robaba huevos al equipo azul y que Samantha Vallejo-Nágera se pusiera seria con Torito por ser poco higiénico con los pelos.

O sea imagínate que te hacen esto a ti #MCCelebrity pic.twitter.com/u5no4W6Pz3 — MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025

Después de la cata llegaba el momento de las valoraciones. "Eres una líder, de las mejores que yo he visto en 13 ediciones de 'MasterChef'. Firme, pero no dictatorial, y creo que has disfrutado sin perder la seriedad y el foco", le decía Jordi Cruz a Mariló Montero felicitándola por el buen trabajo que ha realizado como capitana.

"Eres una de las mejores líderes que he visto en la historia de MasterChef". @JordiCruzMas aplaude la gran capitanía de Mariló Montero #MCCelebrity pic.twitter.com/FPUuavWRaa — MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025

Por su parte, Pepe Rodríguez se ponía muy serio con el equipo rojo. "David, Alejo lo que habéis hecho con la trucha en algunos países está penado con cárcel", les decía después de cuestionar a Torito como capitán. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo azul era el ganador de la primera prueba por equipos de 'MasterChef Celebrity' siendo Mariló Montero la mejor de la prueba.

¡El equipo azul gana la primera prueba por equipos de #MCCelebrity 10! pic.twitter.com/ibgKBtpPe1 — MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025

Por su parte, Torito recibía un tirón de orejas del jurado por saltarse las normas al colar una calculadora. "Se ha saltado las normas. Torito venía con calculadora y eso está prohibido, uno de los retos de los cocinados de exteriores es dimensionar las recetas para muchos comensales. Esto no se puede utilizar y por esta infracción volverás a las cocinas con delantal negro", le recriminaba Pepe Rodríguez. Así, pese a que por ser el mejor de la primera prueba tenía el privilegio de salvarse de la prueba de eliminación al final si que tendría que cocinar por cometer una infracción en las normas.

Necko Vidal, primer expulsado de 'MasterChef Celebrity 10'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a la primera prueba de expulsión de 'MasterChef Celebrity' en la que se encontraban con dos cabinas de viento para hacer la compra sin pasar por el supermercado. Los billetes que cogieran al vuelo, dentro de estas cabinas, representaban los ingredientes que tenían que usar obligatoriamente para elaborar un plato libre. Y para ello han contado con la ayuda de Carmina Barrios.

Y Mariló Montero como la mejor de la prueba elegía el orden al que iban a entrar sus compañeros en las cabinas del tiempo. La presentadora no se portaba muy mal y decidía hacerlo por orden según estaban situados eligiendo a uno de cada extremo quedándose los últimos Jorge Luengo y Necko.

Tras la cata llegaba el momento de la valoración con Necko y Jorge Luengo siendo precisamente los que tenían todas las papeletas de ser el primer expulsado junto a Rosa Benito después de que Mala Rodríguez y Valeria Ros fueran las primeras en salvarse. También conseguían subir a la galería Torito, Alejo y David Amor.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el primer expulsado de 'MasterChef Celebrity 10' era Necko Vidal. "Rosa, Jorge vuestros platos se podían comer y no había nada extraño", aseveraba el juez mientras todos los compañeros animaban a su compañero. "Ha sido muy intensa, he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y por eso me da pena irme. A nadie le gusta irse el primero", confesaba.