'MasterChef Celebrity' cumple el guion y proclama ganadora a Mariló Montero de su décima edición en TVE

'MasterChef Celebrity' ya tiene al ganador de su décima edición tras una final a lo grande. Mariló Montero ha conseguido alzarse con la victoria este lunes tras ganar el duelo final a Miguel Torres y haber dejado a Juanjo y Torito sin opción tras las dos primeras pruebas. Un resultado predecible según muchos espectadores en redes sociales pues tenían claro que iba a ser la presentadora la que iba a proclamarse la ganadora.

Como ganadora, el programa le ha recompensado con el trofeo, los 75.000 euros para donar a la ONG, Fundela. Asimismo, tanto Miguel Torres como Juanjo Bona disfrutarán de un curso de cocina creativa de fin de semana en el Basque Culinary Center como segundo y tercer clasificado-

Así, Mariló Montero toma el relevo de Inés Hernand y se suma a la lista de ganadores de la historia de 'MasterChef Celebrity': Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcó, Raquel Meroño, Juanma Castaño, Miki Nadal, Lorena Castell y Laura Londoño.

Mariló Montero, la primera duelista en conseguir la chaquetilla

La gran final de 'MasterChef Celebrity 10' comenzaba con la prueba más mítica de todas las finales del talent de cocina: el sigue al chef. Los cuatro finalistas se enfrentaban a un cocinado de altura pues tenían que seguir los pasos de uno de los mejores cocineros del mundo como Virgilio Martínez. Su restaurante Central, en Perú, ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista de The World's 50 Best Restaurants.

Después de un cocinado muy duro, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz estaban de acuerdo junto con el propio Virgilio y Tamara Falcó de que la que merecía la primera chaquetilla convirtiéndose en la primera duelista de esta final era Mariló Montero tras haber sido la que mejor ha trabajado.

Mariló Montero gana la chaquetilla y se convierte en la primera duelista de #MCCelebrity 10. ¡Felicidades! https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/hQxD6mp0f4 — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2025

Miguel Torres, segundo duelista de 'MasterChef Celebrity 10'

Después, Miguel Torres, Torito y Juanjo Bona se han jugado la segunda chaquetilla de la noche en la última prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity 10', que se ha celebrado en San Sebastián donde el programa ha rendido un homenaje a Martín Berasategui por sus 50 años en el mundo de la cocina.

En el impresionante Palacio Miramar, un espacio emblemático que sirvió de residencia estival para la reina María Cristina y que hoy acoge los eventos más importantes de la capital donostiarra, el jurado agasajaba a los familiares y amigos más íntimos del gran referente de la cocina vasca, con un menú con mucho "garrote2 cocinado por los tres aspirantes que luchan por hacerse con el último pase al duelo final.

No ha sido un cocinado sencillo pues el nivel subía y por tanto la segunda chaquetilla no iba a ser fácil de ganar. Así, los tres aspirantes han tenido que cocinar estos seis platos: gilda con tartar de atún, cuajo de tomate y alcaparras, ostra con jugo de aceituna y wasabi, El huevo: salsa con nata, tocino ibérico y carpaccio de papada, caldo de txipiron salteado con su crujiente y ravioli cremoso de su tinta, chuleta de cordero lechal con colinabo y trazos de olivas negras y como postre zanahoria con mango, coco y crema helada de mandarina.

Y tras la cata y el homenaje a Martín Berasategui que emocionaba mucho al vasco llegaba el momento de la valoración de los jueces y de conocer quién se iba a convertir en el segundo duelista. Antes de saberlo, Jordi Cruz aseguraba que había sido una prueba final histórica porque nunca antes el segundo puesto estaba tan reñido. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la segunda chaquetilla era para Miguel Torres. "Poder estar en la final en representación de toda mi gente y de mis amigos que son seguidores del programa me llena de mucha alegría", aseguraba el ex futbolista.

Por su parte, Juanjo Bona era nombrado tercer finalista de esta edición cumpliendo así un sueño de haber llegado hasta casi el duelo final. Mientras que Torito se quedaba como cuarto finalista tras haber vivido una auténtica catarsis en el talent show habiendo mostrado su faceta más personal.

Miguel Torres consigue la segunda chaquetilla y se convierte en duelista de #MCCelebrity 10 https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/X8UktrgNn7 — MasterChef (@MasterChef_es) November 18, 2025

Mariló Montero se corona como ganadora de 'MasterChef Celebrity 10'

Y tras las dos primeras pruebas llegaba el duelo final de 'MasterChef Celebrity 10' con Mariló Montero y Miguel Torres después de haber sorprendido a los jueces con su evolución. Como en cada edición, las dos duelistas tenían que elaborar un menú compuesto de un entrante, un plato principal y un postre. Ambos han querido homenajear a sus familias y sus orígenes con sus menús.

Antes de empezar a cocinar, Miguel recibía el apoyo de Paula Echevarría y su hijo Miki así como de su madre. Mientras que Mariló Montero daba la bienvenida a las cocinas del talent a sus hijos Rocío Crusset y Alberto Herrera junto con sus parejas además del resto de todos los aspirantes de esta edición. Además, los jueces recibían también a Oriol Castro, con tres estrellas Michelin, para catar y valorar las creaciones, además de escoger al ganador de la edición.

Tras arrancar, los jueces aseguraban que veían un duelo final muy reñido y ninguno se atrevía a pronosticar quién se podía llevar la victoria y más al ver que ambos iban a arriesgar con sus platos. Pero finalmente, era Mariló Montero la que conseguía conquistar a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Oriol Castro con su menú y con sus presentaciones.

Como entrante, Mariló Montero ha presentado verduras en diferentes texturas sobre puré de lentejas, crumble de olivas, guisantes y mayonesa de ají amarillo. "Veo un plato con una historia profunda y coherencia, visualmente es super bello, es un plato muy bien trabajado y unas cualidades muy buenas", destacaba Oriol. "Mariló me has vuelto a sorprender, lo has bordado siendo de una calidad técnica excelente", añadía Samantha. "Todo lo que aparece tiene sentido, cada uno tiene su toque", agregaba Pepe.

De plato principal, la presentadora ha sorprendido con un solomillo Wellington con lomo de corzo, dorayaki, moras y chalotas. "Hay que ir a muchos restaurantes de alta cocina para ver una presentación así", empezaba advirtiendo Pepe. "Has traído un plato ortodoxo y complejo, o sabes cocinar o no te sale bien ni a la de tres, buen trabajo", le decía Jordi. "Está tan bien ejecutado, es un plato de restaurante", aseveraba Oriol. "Es un 10, no se puede poner pegas", terminaba diciendo Pepe.

Y finalmente como postre, Mariló presentaba un plato elaborado por fresas escabechadas con helado de yogur, velo de pacharán y algodón de azúcar. "Con mucha personalidad, está todo muy rico, como son las primeras impresiones, yo pensaba que nos iba a costar llegar al corazoncito y lo has hecho desde el primer día", destacaba Jordi Cruz. "Se agradece haber conocido a esta Mariló, has cogido mano para cocinar y lo has demostrado con un menú muy bueno", añadía Pepe. "El postre está muy bueno, es original y te representa", concluía Samantha.