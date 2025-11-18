Hablamos con Mariló Montero tras ganar 'MasterChef' después de atizar a TVE: "Este programa no tiene ideología"

Mariló Montero se ha sumado a la lista de ganadores de 'MasterChef Celebrity' tras conseguir ganarle el duelo final a Miguel Torres. La presentadora, que llegaba al talent de cocina de TVE sin saber prácticamente cocinar ni nada de cocina ha dado la sorpresa a todos al demostrar que ha estudiado mucho.

La navarra se alzó con el premio de 75.000 euros, que decidió donar a Fundela, la Fundación Española ara el fomento de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a la que ya había donado 8.000€ por haber sido la mejor en dos pruebas de la edición. Además, tanto ella como Miguel Torres disfrutarán de un fin de semana único, con un curso de cocina en la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián con un acompañante, donde la ganadora sueña con acudir junto a su hijo Alberto Herrera, fiel seguidor del programa y amante de la cocina.

La victoria de Mariló Montero en 'MasterChef Celebrity' también ha generado muchos comentarios recordando como hace unos meses cuando acudió a 'La Revuelta' cuestionó la parcialidad de TVE al apostar por rostros alineados con el gobierno.

Sobre todo ello y acerca de su victoria en el talent de cocina y si le gustaría permanecer en RTVE con algún formato propio hemos hablado en El Televisero con Mariló Montero, tras proclamarse ganadora en la final menos vista de la historia del formato, con un 15,7% de cuota y 856.000 espectadores.

Imagino que haber ganado 'MasterChef' es la prueba de que nunca es tarde para aprender cosas nuevas y para demostrar que uno se puede superar a sí mismo...

Digo que cada día se aprende una nueva cosa y sobre todo descubrir algo tan bonito como es una cosa muy valiosa que es el arte de la cocina que yo desconocía. Entonces esa conquista a mí realmente me ha enriquecido sobre todo, muy orgullosa.

¿Llegaste con esa intención de decir, aunque tengo pocos conocimientos o en mi vida he cocinado poco, me voy a superar y voy a demostrarme a mí misma y a los demás que se puede?

Fundamentalmente me gusta estudiar mucho, entonces cuando acepté entrar en 'MasterChef' yo sabía que me iba a meter a estudiar muchísimo y así ha sido. He pasado de no saber nada, de entrar a conocer o a manejarme en una ciudad con un idioma completamente nuevo para ir a manejarlo con algo de soltura.

Mariló Montero en la final de 'MasterChef Celebrity 10'

¿Qué es lo que te hizo dar el paso de participar en esta edición de 'MasterChef'? No sé si te la habían ofrecido en otros años y no había cuadrado o ha sido este año que has dicho ahora si es mi año...

Macarena Rey, que es la CEO de la productora, es una de las mayores influencias en televisión ahora mismo en España. De hecho su proyecto está claro que como 'MasterChef' se reproduce en otros 60 países. Imagínate si tiene éxito su talento y es admirado. Es verdad que también seduce mucho el tipo de formatos que hace, son formatos muy profesionalizados que demuestran un gran cuidado y sobre todo son programas sostenibles porque le gusta cuidarlos mucho y no abusar el exceso de estar en televisión sin hacer las cosas bien hechas.

A mí me gusta mucho la televisión, soy vocacional de la televisión y estar en sus manos me daba la seguridad de que iba a disfrutar de un proyecto muy bueno. Y así ha sido, estoy entregada totalmente a ella y cuando tienes a una directora en la que puedes confiar plenamente es cuando tú también te das plenamente con toda la tranquilidad.

Tras haber conseguido ganar 'MasterChef' el balance será positivo pero también ha habido momentos duros y con algunos conflictos como con Torito. ¿Cómo has llevado esa parte más de reality? Porque hablas de que es un formato cuidado pero tiene muchos momentos de tensión...

Habláis de Torito. Torito es un formidable periodista diría yo porque lo conocí trabajando como periodista pero es un hombre que tiene un papel diametral de 'MasterChef'. Le ha dado mucha alegría, mucho color, mucho sonido, mucho ritmo. Estamos hablando de un show que además de ser un programa sobre cocina es un programa también de entretenimiento. A mí me seduce mucho el personaje de Torito porque creo que ha hecho un programa muy bueno. De hecho él llevaba mucho tiempo trabajando en el restaurante de su primo y se tomaba muy en serio y resolvía muy bien todos los platos. Y ha completado todo. Ha completado el arte de la cocina con el arte de hacer televisión.

¿Y cómo es vuestra relación ahora tras el final del programa?

Fantástica. De hermanamiento total y absoluto. Pero también lo es con Juanjo Bona. A mí Juanjo por ejemplo para mí era uno también de los ganadores junto a Torito porque Juanjo realmente cocina con mucho amor. Él me cuenta que se mete en su casa a hacer platos y disfruta y goza a la hora de cocinar. Pero yo le admiré muchísimo cuando le veo hacer postres que estábamos yo en mi caso tratando de memorizar por cómo se hace una magdalena y estás viendo los gramos de azúcar, harina, sal, todo lo que hay que meter y él se lo sabe y te hace unos postres de pastelería de la calle Serrano, del centro de Madrid. Es brutal lo que hace. Y yo creía también que Juanjo se merecía ganar. Y también tengo una relación muy afectuosa con él. Os iría hablando de otro, de otro, pero me has mencionado a Torito y Torito ha hecho un formidable programa y Juanjo igualmente porque es un chaval que con 21 años ha demostrado una madurez admirable.

¿Y de Miguel qué destacarías? Porque para todos como no es una persona que conozcamos tanto públicamente pues ha sido una sorpresa también.

Miguel tiene, yo admiro mucho a Miguel porque tiene el perfil inoculado desde que era pequeñito. Pero es deportista, entonces los deportistas trabajan de una forma vocacional, saben gestionar el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo, nunca se rinden y también tiene perfil de ganador desde el principio del programa que hemos visto. Cocina a diario en casa y lo hace también con mucho gusto y con mucho amor. Estar a su lado en la final, yo claramente, es verdad que dudaba quién podría ganar. Le veía muy ganador a Juanjo, a Torito, le veía a Miguel también.

Cuando nos vimos en el duelo final él y yo, joder, es que estoy hablando de Miguel, es que es un pedazo de hombre inconmensurable, por eso esa disciplina deportiva que tiene inoculado. Y me emociona mucho estar trabajando con él a su lado. Ayer vi el programa y como estamos en una cocina redonda, cocinas de espaldas y no te ves. Pero cuando al principio nos dimos el abrazo, nos deseamos sinceramente lo mejor el uno al otro. Y para mí también es igualmente ganador. Fue muy bonito ver a Paula arriba con el nene, con su madre. Estaba realmente emocionado y contó toda su historia y compartirla con todos nosotros es un acto de generosidad que yo agradezco muchísimo.

Es verdad que la gente te conoce porque tienes una larga trayectoria y sobre todo cuando estuviste en las mañanas de TVE la gente a nivel nacional te pudo conocer todavía más. ¿Pero crees que MasterChef ha ayudado a ver a la Mariló de verdad, a la Mariló de casa, a la Mariló que conoce tu gente al ser un programa que muestra tanto?

Hay personas que cuando te invitan a participar en el programa te dicen que es un programa que se te va a conocer como no se te conoce habitualmente. Yo tampoco hago un personaje en otros programas, pero sí que el contexto puede ser distinto.

Sobre todo por la presión que genera un programa así...

Sí, pero presión también hay en otros programas. Tienes la presión de entregar un artículo a tiempo, la presión de tener que entregar un directo a tiempo, una opinión a tiempo. La televisión es presión. Los medios de comunicación trabajan siempre con la presión del tiempo y no hay una mayor diferencia con la presión de 'MasterChef'. Pero en este caso, Tamara también decía que ella se sorprendía de que creía que la conocía en toda España y de repente después de estar en 'MasterChef' dijo ahora es que ya estoy desbordada de cómo se le puede llegar a conocer a una persona.

Y sí, es cierto que como grabas tantísimas horas, no puedes mentir. Tampoco es que a mí me guste mentir, pero no puedes simular muchas horas una doble. No puedes actuar. Y siempre se termina viendo cómo eres. Y el espectador se da cuenta cómo eres. Entonces, si hay gente que está descubriendo cosas nuevas de mi personalidad y si es de su agrado, pues bienvenido sea.

Es verdad que también en un programa como este muestras una faceta más vulnerable que en tu faceta como presentadora, colaboradora, donde a lo mejor puedes seleccionar y ocultar. No sé si te arrepientes de haber sido demasiado vulnerable en algún momento porque esto también se puede usar para atacar muchas veces...

Cuando te lo mencionaba antes que cuando una persona como Macarena Rey y que tiene un equipo tan numeroso de hasta 300 personas que llegamos a rodar y que tiene todo perfectamente engranado. La gente trabaja con empatía, con cariño, con dedicación y con sinceridad. Y cuando estás envuelta en un proyecto así tan sincero, yo me relajo muchísimo porque estoy a gusto en casa y segura. Y luego lo que pase después es tan libre como la historia de la humanidad, la libertad de pensamiento y de opinión.

Mariló montero, ganadora de 'MasterChef Celebrity 10'.

Hoy muchos están recordando el momento que viviste con Broncano y lo que dijiste de que TVE estaba controlada por el Gobierno y poniendo de ejemplo que no está tan controlada si alguien como tú ha ganado uno de los programas estrella de la cadena. Muchos están resaltando esa paradoja... ¿Qué tienes que decir?

Pues hoy tengo una chaquetilla que me ha costado tres meses conseguir. Y durante estos tres meses he aprendido dos cosas. El respeto al arte de la cocina. Que esto no es un programa de entretenimiento únicamente y de risa. Sino que hay chefs que tienen mucho talento y tres estrellas Michelines en sus restaurantes. Que su trabajo yo lo respeto muchísimo y a ellos también. Y esta chaquetilla me hace respetar lo que ellos me han enseñado. El respeto a la cocina. Y este programa que ahora represento no tiene ideología porque la cocina une delante de una mesa. Todo el arte culinario que puedan ofrecer los chefs o las madres que cocinan, se ponen a comer en una mesa para unir. Y es lo que hace 'MasterChef' unir a todos seamos como seamos.

¿Te gustaría volver a ver a Broncano y tener otro ten con ten con él y volver a debatir sobre la televisión pública y de las audiencias ahora que hay gente que dice que están controladas y no sé si piensas igual?

Yo encantada. ¿Sabes qué me encantaría? Ver a Broncano cocinar. Yo, vamos, todo donde me lleve 'MasterChef' a promocionar, yo encantada. Si hay que volver otra vez a promocionar a 'MasterChef', donde sea, yo iré.

Dices que 'MasterChef' no tiene ideología pero cuando se fichó a Broncano si se vio como un fichaje ideológico pero pudiste ir a 'La Revuelta', tener un debate en antena con él, que tú misma calificaste como un debate sano. Y esto también se ve por mucha gente como paradójico. Entonces, ¿no sé si ha cambiado tu idea desde que estuviste en 'La Revuelta' y si sigues pensando lo mismo de Televisión Española?

Yo entiendo que hagáis esa pregunta y que digáis que sea paradójico. Pero aquí hay dos conceptos. Estoy en un concurso de televisión en el que el fundamento original es la cocina y que ha creado Marca España porque es lo que ha hecho 'MasterChef' y por eso es un programa tan prestigioso. Y todos los debates, aparte de eso, que sean de política y de actualidad cuando queráis yo acepto vuestra invitación personalmente y el día que yo no tenga esta chaquetilla y no represente a 'MasterChef' lo debatimos sin problema. Pero hoy no es el día.

¿De cara a tu futuro te gustaría quedarte en TVE? Porque han habido muchos ganadores o gente que ha pasado por 'MasterChef' que ha seguido en la casa bien con programas de cocina como Tamara Falcó o de otro tipo.

A ver, yo soy una profesional de los medios de comunicación. Llevo trabajando 45 años ya en televisión fundamentalmente. Radio y prensa. Y no tengo ganas de jubilarme.

¿Pero tienes alguna propuesta o idea en mente?

Lo que tengo entre manos es este trofeo con una M grande de oro y que también es la letra de mi nombre. Voy a disfrutar de esto, de mi chaquetilla. Ahora me puedo llamar chef. Y fuera de bromas, trataré de estar a la altura. Me quedo con esto. Y sigo trabajando en mis otros proyectos con la actualidad como en 'Espejo Público' y en Telemadrid con Antonio Naranjo o el 'Buenos, días'. Y sigo siendo consejera editorial del grupo Jolie en el periódico. Y en eso continuaré. Y todo aquel que los medios de comunicación quieran seguir trabajando conmigo. Pues yo estaré atenta a sus ofertas.

No sé si te ha dado tiempo a ver reacciones de la gente, de compañeros, amigos tuyos, y ex participantes con los que has trabajado como Gonzalo Miró, con el que siempre has tenido tus piques...

Estuvimos ayer juntos en el programa. Creo que esta tarde voy con él otra vez. O sea, que veremos en directo. Y no dudo que se habrá alegrado, obviamente. Porque cuando estuvimos rodando MasterChef, él era uno de los invitados que vino a estar con nosotros. Y fue cuando pudimos charlar un ratito y él me contó que le eliminaron en la prueba de atemperar chocolate. Porque el chocolate negro se atempera de diferente forma que el de leche y el blanco. Entonces sí que tenemos también… Además eso, compartimos incluso esos detalles culinarios.

El jurado y Mariló Montero con el trofeo de ganadora de 'MasterChef Celebrity'

¿Cómo ha sido trabajar con Pepe, con Samantha, con Jordi. ¿Cómo has llevado sus valoraciones y eso de sentirte juzgada que es algo a lo que no estás acostumbrada?

A ver, con mucho respeto porque estás hablando con maestros. Con maestros de algo que yo desconozco. Y cuando yo oía Fondo Blanco, Fondo Oscuro, o una que decían, yo qué sé, solamente con un sofrito, yo decía que es un sofrito. Aunque ahora parezca que es una tontería, pero me están contando. Yo aprendí a entender e interpretar cada una de esas frases porque eran mensajes. Y cada una de sus recomendaciones era una escuela porque es cierto también que aprendes.

Yo, las tres primeras semanas estuve muy en pánico. Las tres primeras semanas yo vivía en pánico porque todo lo que yo iba a hacer no sabía que tenía que hacer. Porque era una sorpresa. Te repite, te dicen, vete en tres minutos al súper y coge tal ingrediente y hazme un plato. Y tú decías, ¿esto cómo hago? La zanahoria me la como cruda y tan ricamente, pero ¿esto cómo se hace? Si echamos Torito y yo la sangre cruda a un plato, por Dios de mi vida, si les vamos a matar. Es que les hacemos comer unas cosas.... Por Dios, se nos tiene que tener miedo ellos a nosotros, no nosotros a ellos.

Entonces yo la primera prueba me divertía mucho porque los podía retar. Entonces te decían, esto, mezclar aquí este pescado con este otro no se debe. Y yo decía ¿dónde está esa norma escrita? Pues se me ponen los pescados y me los como. Era un poco el primer plato de cocinado era un poco del reto y el descro. Entonces yo me divertía mucho con ellos. El segundo es el exterior y ahí te la juegas. Y ahí hay que sacar el plato porque tienes que dar de comer a 120, 80 personas. O sea, eso, déjate de tonterías, que hay que sacar el plato adelante. Y el tercero te la juegas. El tercero sabes que vas a eliminatoria sí o sí. O sea que, bromas las mínimas.

¿Pero jugaste un poco la estrategia de mostrar la imagen de persona que no ha cocinado en su vida y para luego ir poco a poco mostrando tus cartas y que tus rivales tampoco esperasen que fuese tan competitiva?

Fíjate que se hablaba de estrategia y yo nunca pensé en estrategia. Mi estrategia era la sinceridad. O sea, nunca he cocinado. O sea, te lo puede decir quien sea. O sea, buscan el planeta.

Pero te habías preparado, que has dicho que te gustaba estudiar...

Pero es que me metí, di 12 horas de clases antes de entrar en el Masterchef. Creo que fueron 8 horas que cogí, 8 de dulce, 8 de salado, distribuido en varios días, porque yo tenía que trabajar. O sea, que tampoco tenía tiempo de prepararme y clases de cocina antes de entrar en 'Masterchef'. Pero es que Torito lleva, por ejemplo, dos años en el restaurante de su primo, Miguel cocina todos los días, Juanjo cocina todos los días, Rosa también, Parada también, Soraya es madre de familia, en fin, que todo el mundo cocinaba. Valeria, Rosa también alguna vez, menos, pero Alejo trabajaba como un animal, que hace una pasta fresca de morirte, pero es que era un currante brutal. Neco, que se fue el primero sin fuego, una ilusión tremenda, que le encantaba cocinar también. En fin, uno por uno todos tenían experiencia culinaria o ya llevaban tiempo preparándose.

Y yo acababa de decir a Macarena Rey dos semanas antes, vale, entro. O sea, que no hay estrategia en mí. Fue así un proceso evolutivo y es verdad que yo terminaba de grabar y me iba a casa a cocinar. Y si teníamos viaje, en el viaje yo leía mis libros, me ponía en el último asiento del autobús y mientras los demás charlaban, hacían vídeos, fotos y podían compartir conversaciones, porque sabían cocinar, yo tenía que estudiar, me llevaba libros, me llevaba el iPad y en vez de leerme los periódicos me ponía vídeos de cocineros nacionales e internacionales para ver qué platos hacían. O sea, yo estaba permanentemente estudiando y esa fue mi estrategia, estudiar sin cesar.

¿Qué te han dicho tus hijos? Imagino que para ellos ha sido un orgullo ver a su madre así y más tras haber ganado.

Pues mis hijos, claro. De ver que su madre no hacía absolutamente nada. Mi hija, la pobre hija. Alberto porque ha cocinado toda la vida él. Pero mi hija comía realmente un sándwich de jamón y queso que le hacía yo. De tortilla y ya está. Y se han emocionado mucho especialmente. Se sorprendían de cómo podía yo hacer un postre en forma de flor de remolacha y manzana y caramelizado y brownies y una tortita de camarón. Cosas que ellos decían, esto lo has hecho tú. Y se te ven así como pálidos. No miraban los ojos absolutos. Pero si es que esta es mi madre. Y cuando ayer a la noche los vi tan emocionados, pues sí que es verdad que me gusta mucho porque frente a ellos la vida con su madre no pasa de una forma desapercibida. Cuando una madre entrega su vida a sus hijos, está llena de emociones. Y cuando les ves a ellos emocionados, la vida no ha pasado sin sentido por la de ellos. Y eso es muy bonito.

¿Te ves preparada ya para cuando llegue ese futuro nieto para cocinarle, para hacerle lo que sea?

Hombre, estoy a reto. O sea, lo que me digan que haya que hacerle a la criatura, pues se le hará, claro que sí. No sé qué apostarán ellos, por qué forma de alimentación. Si es todo Montessori o si es la cucharita con el puré volando que viene en el avión. Lo que me digan ellos lo haré.

¿Con quién viste la final anoche?

En casa de Macarena Rey con la mayor parte del equipo. Había gente que tenía conciertos, teatros y otros motivos. Pero estuvimos casi todos en la casa de Macarena. Hicimos una cena y allí en el gran pantallón lo vivimos y nos emocionamos. Yo le vi a Miguel emocionado, a Torito, a Juanjo… Porque éramos los cuatro que llegamos allí a la final. Y el duelo final fue muy emotivo, muy bonito. Por fin puedo compartirlo, porque cuando termino el programa en julio, te dan la chaquetilla, te dan el premio y ¡zoom! Y no se lo digas a nadie, y nadie es nadie.

¿Te costó guardar el secreto de que eras tú la ganadora?

Cuesta, es que no se lo dije a nadie y cuando digo nadie es nadie. Mi hermano lo he contado porque ha pasado estos días conmigo, que vive en Navarra y que vino a 'MasterChef'. Y entonces yo me fui a casa de Macarena y esta mañana se me quedaba mirando diciendo ¿Qué ha pasado? No se lo dije ni a él. A mí si me dicen que no digo una cosa, no la digo. Entonces tengo la palabra del silencio de un cura que se compromete a respetar el deseo de otra persona. No podría ser de otra manera. Un programa que está grabado, con esta repercusión, reventarías los resultados y te adelantarás a la fecha.