Preguntan a Pepa Bueno por lo que Mariló Montero dijo de ella en 'La Revuelta', y deja una lección de periodismo

Pepa Bueno ha visitado por primera vez 'La Revuelta' este jueves como la invitada estelar de la semana y David Broncano no ha dudado en poner a la periodista al día sobre las duras críticas que recibió por parte de Mariló Montero en el programa el pasado martes. Y la presentadora del 'Telediario 2' no se ha cortado al contestar a las acusaciones de "sanchista" que recibió por parte de la colaboradora de 'Espejo Público'.

"Ahora se lo diré a ver qué le parece, porque Mariló Montero dijo el otro día que ella era buena periodista pero a la vez bien sanchista", comenzaba anunciando el conductor de 'La Revuelta' según la presentadora de informativos entraba al escenario sonriente. "No he visto esa entrevista", ha confesado más tarde la periodista cuando el humorista le preguntaba directamente por ello.

Así, David Broncano ha puesto a la presentadora del 'Telediario 2' sobre el tenso encuentro que vivió con Mariló Montero el pasado martes, marcado por sus duras críticas a la parrilla de TVE y la "ideología de izquierdas" de los presentadores de la cadena. "Se estableció un debate ideológico muy intenso", ha asegurado el presentador mientras Pepa Bueno se preparaba para contestar.

La "SANCHISTA" de Pepa Bueno responde a Mariló Montero #LaRevuelta pic.twitter.com/RuXae9UY8g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

"Cada uno con su ideología", ha advertido entonces la comunicadora antes de que Broncano hiciese hincapié en la acusación de "sanchista" en palabras de la colaboradora de Telemadrid. "¿Y qué hacemos con eso? ¿Tú eres sanchista?", ha preguntado entonces la presentadora con gesto serio. "¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás?", preguntaba entonces.

"No, en este trabajo nuestro hay una ventaja enorme además. El trabajo de los periodistas es público y se ve, el tuyo, el de quién te critica, el de todos", ha sentenciado Pepa Bueno entre aplausos en 'La Revuelta', defendiendo el valor de su trabajo y el de sus compañeros de Televisión Española. "Y el público es muy inteligente. Podemos estar enredados en defendernos o nos concentramos en pasarlo bien, me gusta mucho la información y hacer mi trabajo bien", añadía la periodista.

"A nosotros el año pasado nos pasaba lo mismo, decían que esto iba a ser un panfleto y si te has molestado en ver el programa verás que no, ahora si no quieres verlo...", ha esgrimido Broncano haciendo referencia a la oleada de críticas que recibió en su llegada a La 1. Algo que la periodista aprovechó para poner en valor la entrevista que le hizo a Pedro Sánchez en su debut en los informativos.

"Y si te has molestado en ver la entrevista que le hice yo al presidente del Gobierno la semana pasada... Pues eso es lo que tienes que juzgar. Porque todo el mundo tiene una mirada sobre el mundo, una ideología y lo normal es que no te lo amputes para trabajar, la llevas puesta, pero todo el mundo es todo el mundo... Todo el mundo", ha sentenciado entre aplausos Pepa Bueno.

"Hay que ser honrado, la realidad existe. Ahora mucha gente empeñada en decir que la realidad no existe, que hay otra. Y el trabajo de los periodistas, que hay que recordarlo otra vez, consiste en acercarse con honestidad a la realidad y contárselo a la gente", terminaba explicando la presentadora del 'Telediario 2'.