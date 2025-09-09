La insólita pillada a Pepa Bueno en el 'Telediario' de TVE: se capta en la parte inferior de la pantalla

Pepa Bueno sigue dando mucho que hablar en redes sociales y no solo por su trabajo al frente del 'Telediario' de TVE. Este lunes, fueron muchos los que no dudaron en comentar una pillada que podía haber pasado desapercibida a la presentadora en pleno informativo.

Durante todo el informativo de este lunes se vio a Pepa Bueno con un traje de chaqueta y pantalón de color azul y unos zapatos de tacón de color crema. Sin embargo, después en la entrevista que realizó a David Broncano para hablar del regreso de 'La Revuelta' llevaba otro calzado.

Así, tal y como algunos captaron, durante esa conexión de Pepa Bueno con David Broncano se pudo ver a la presentadora con unas crocs, unas zapatillas más cómodas para usar en casa o en la playa. ¿Pero a qué se debe este cambio y gesto tan informal?

Ppea Bueno en crocs durante la conexión con Broncano en el 'Telediario 2'

Pues bien, la conversación entre Pepa Bueno y David Broncano se grabó por la tarde justo cuando 'La Revuelta' graba sus programas en el Teatro Príncipe Gran Vía antes de su emisión en el access de La 1. Eso llevó a que en ese momento Pepa Bueno llevara el calzado que posiblemente utiliza para estar en la redacción y bajar al plató antes de ponerse los tacones.

Para que no se notara el cambio entre la parte grabada y el 'Telediario' en directo, el equipo optó por emitir una cortinilla entre la entrevista de David Broncano y el resto del informativo. Mientras, las redes no dudaron en comentar este significativo detalle de las zapatillas de Pepa Bueno aplaudiendo su naturalidad.