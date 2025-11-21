A Buenafuente le bastan dos palabras para retratar a Mariló Montero por decir que estamos "camino de la dictadura"

Andreu Buenafuente arrancó este jueves 'Futuro imperfecto' en blanco y negro aprovechando el 50 aniversario del 20-N. Y es que el presentador no dudó en reflexionar sobre los 50 años de la muerte de Franco y el comienzo de la dictadura. Fue en este speech cuando el catalán lanzó un recado a Mariló Montero.

Así, Andreu Buenafuente se hizo eco en su monólogo de algunas noticias de los últimos días en los que se acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de ser una "dictadura". El presentador leyó unas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP.

"Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de querer 'dictar sentencia' con el fiscal general: eso tiene un nombre dictadura", leía Buenafuente. "Yo me imagino a los franquistas de verdad, porque los hay y están entre nosotros. El franquista de toda la vida, que no se ha escondido nunca, que está indignado por compararle con Sánchez. Dicen 'pero esto qué es, con lo que nos lo curramos nosotros, ya no se hacen dictaduras como antes que venían de Alemania, ahora ya no'", sostenía el presentador.

El dardo de Buenafuente a Mariló Montero en 'Futuro imperfecto'

Pero lejos de quedarse ahí, Andreu Buenafuente también reflejaba en el pantallón otro titular de Mariló Montero. "Estamos hablando de referentes intelectuales", soltaba con sorna al explicar que la ganadora de 'MasterChef Celebrity' había dicho que "estamos camino de la dictadura".

"Claro, mi madre, que es una señora ya preocupada, es una mujer que cuando se levanta por la mañana dice 'ay, otro día más' y me llamó rápidamente para decirme ¿otra dictadura? Y yo le dije no sé mamá quizá la gente está confundiendo dictadura con algo que quizá no le gusta. Hay gente que está en su casa preguntando que hay para cenar y al saber que hay lentejas dicen 'esto es una dictadura'", aseveraba.

Por todo ello, Andreu Buenafuente quiso saber cuál era la definición de dictadura y tras explicarla a todos los espectadores, era muy claro. "Una dictadura aplica la represión, elimina el pluralismo político, restringe el uso de las lenguas, impide la libertad sexual, quita los derechos a las mujeres , censura y además en España abogó por la pena de muerte y prohibió la libertad de expresión" "Es decir si estuviéramos en una dictadura como dicen algunos yo no habría podido decir nada de lo que he dicho", sentenciaba Buenafuente dejando completamente retratada a Mariló Montero antes de exponer cómo casi el 20% de los jóvenes españoles creen que la dictadura fue positiva.

"Que la dictadura era... lo peor que le puede pasar a un pueblo. A ver si lo enterramos de una vez. Enterrado está, pero a ver si nos ponemos todos encima y ya no hay manera de que pueda resurgir el tema y queda soterrado en lo más profundo de la peor memoria de este país", concluía el presentador de 'Futuro imperfecto'.