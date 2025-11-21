TVE emite un comunicado anunciando la retirada temporal de Andreu Buenafuente y explica los motivos de su decisión

Unos días después de anunciarse que dará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril, Andreu Buenafuente ha decidido apartarse temporalmente de todos sus trabajos dejando en el aire la continuidad de 'Futuro imperfecto' por prescripción médica.

Así, El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente y que está detrás del programa que lidera el prime time de los jueves en TVE, ha enviado un comunicado del que RTVE se ha hecho eco en sus redes sociales anunciando la retirada del presentador.

"Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse", aseguran en el comunicado.

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", sentencia el propio Andreu Buenafuente en el comunicado.

Comunicado RTVE



«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece…

El anuncio de la baja temporal de Andreu Buenafuente llega tan solo unos días después de confirmarse que el cómico será el encargado de conducir las Campanadas de TVE junto a su mujer Silvia Abril. Y tal y como ha podido verificar El Televisero, la retirada no afectará a la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año.

Por otro lado, tal y como ha podido consultar El Televisero con fuentes de RTVE, la pausa momentánea del cómico catalán provocará que La 1 tenga que suspender la emisión de 'Futuro imperfecto' y ser sustituida por otra oferta aún por conocer en el prime time de los jueves.

Una decisión que llega después de que 'Futuro imperfecto' se haya consolidado en el prime time de los jueves liderando la noche esta semana con un gran 14,3% 14,3% y 1.056.000 espectadores frente al nuevo mínimo de 'Gran Hermano', que se quedó en un 11,3% y 636.000 espectadores.