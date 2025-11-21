Quequé impugna la victoria de Mariló Montero en 'MasterChef' y se fija en un detalle del menú con el que ganó

Han pasado tres días desde que Mariló Montero se hiciera con el triunfo en la décima edición de 'MasterChef Celebrity' tras ganar el duelo final a Miguel Torres. Y lo que tendría que ser una noticia televisiva está dando para mucho por las palabras que tuvo la presentadora hacia TVE en su visita a 'La Revuelta'. Eso es lo que ha llevado a Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, a hablar del tema en 'Hora veintipico'.

Así, como es habitual, Quequé se hacía eco en el programa de la Cadena SER de las noticias del día. Y entre ellas se colaba la victoria de Mariló Montero en el talent de TVE después de cómo criticó a la cadena pública en su encuentro con David Broncano en 'La Revuelta'.

Cabe recordar que fue en septiembre cuando Mariló Montero visitó por primera vez a David Broncano para promocionar el reciente estreno de 'MasterChef Celebrity' y durante la entrevista no dudó en cuestionar la pluralidad de RTVE asegurando que todos los presentadores eran afines al gobierno de Pedro Sánchez.

"Mariló Montero, ganadora de 'MasterChef Celebrity 10' tras criticar a RTVE en su promoción", leía Quequé el titular de El País. "Vamos es que está súper silenciada en TVE, ehhh. Joder, le damos un sueldo y además le pagamos las dietas por mucho que se las cocine ella", comentaba el humorista con sorna.

"A ver, viendo el elenco las probabilidades de que ganara alguien de derechas eran altas. Es curioso, con lo que defiende siempre Jordi Cruz que hay que echar muchas horas y siempre llevan a concursar a los que menos han cotizado", proseguía diciendo con ironía.

La sentencia de Quequé a 'MasterChef' tras el triunfo de Mariló Montero: "El primer acto del 20-N"

Tras ello, Quequé no se ha reprimido burlándose del menú con el que Mariló Montero conquistó a los jueces de 'MasterChef'. "Bien, en mi condición de jefe de este comedor social, y con el poder que me confiere ser Héctor de comer, estoy en condiciones de hacer una crítica de su menú, porque yo he comido en muchos sitios de derechas, yo les llamo Kentucky porque en todos hay una bandera con el pollo", aseveraba leyendo en qué consistían los platos que elaboró la presentadora.

"Esta temporada han coincidido las tres, Mariló, Tamara Falcó y Vallejo-Nágera, la sección femenina de la falange. Vamos no sé como lo hacen en 'MasterChef' pero es que esta imagen viola la ley de Memoria democrática. Bueno se podría considerar el primer acto del 20-N", sentenciaba Quequé.

Por último, el cómico bromea con que "podemos ver en crudo bajo un lecho de dinero público la victoria de Mariló Montero. ¿Lo veis? Yo estoy preparadísimo ya para ser jurado de 'MasterChef', yo también exploto a mis trabajadores y ya monetizo lo de cocinar en TVE. Pero a mí no me obliguéis a llevar a una Montero al programa, o que sea otra Montero. Ay, ir a MasterChef Celebrity lo más cercano que ha estado la gente de derechas de ir a la mili", añadía dejando bien claro lo que piensa del programa, de sus jueces y de sus participantes.