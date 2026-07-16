El primer pronunciamiento del humorista Quequé tras ser detenido: un clarísimo dardo a Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

Es posiblemente una de las noticias del día. Héctor de Miguel, más conocido como 'Quequé' ha sido detenido y ha pasado la noche en un calabozo de una comisaría de Salamanca. El humorista era detenido por la policía tras ser acusado de un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid.

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista el pasado 16 de marzo como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión hacia Héctor de Miguel por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral considerando además a la cadena SER como responsable civil por sus programas en la radio.

Tras haber sido puesto en libertad, Héctor de Miguel, 'Quequé' no ha dudado en subir un vídeo a sus redes sociales reaccionando a la noticia de su propia detención en la televisión mientras se encontraba en un bar. El humorista, ataviado con una gorra y gafas de sol, no ha dudado en tirar de humor y lanzar un recado al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

"Qué hijo de puta. A ver si va pa’lante de una vez", soltaba Quequé utilizando así el término que utiliza Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Isabel Díaz Ayuso, para avanzar causas judiciales contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

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