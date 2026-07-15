Sarah Santaolalla oye los ataques de Ayuso a RTVE en 'Malas lenguas' y le da donde más puede escocer: "Es soez e insultante"

'Malas Lenguas' se ha hecho eco este miércoles de las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que también han incluido en esta ocasión una tanda de acusaciones dirigidas a RTVE. Así, Sarah Santaolalla no ha dudado en echar por tierra el discurso de la presidenta madrileña sobre la cadena pública estatal como una herramienta de control del Ejecutivo, poniendo el foco en algunas de las irregularidades de televisiones autonómicas como Telemadrid.

"No se quería acordar. Ahora al frente de RTVE no hay un diputado, hay alguien que es periodista, abogado y que viene de dirigir TRECE TV, Telemadrid o TVE... Es lo que hay", ha comenzado subrayando Jesús Cintora sobre las últimas declaraciones de José María Aznar en Onda Cero, donde ha asegurado "no recordar" a qué diputado del Partido Popular incluyó en la plantilla del ente público durante su mandato.

Justo a continuación, 'Malas Lenguas' se centraba en la última cruzada de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno central. "Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del estado de derecho, utiliza medios de comunicación y herramientas del estado para dañar nuestra salud democrática", ha denunciado la presidenta madrileña, subrayando cómo "la televisión pública está al servicio del Gobierno como jamás se había visto en Europa". Una afirmación que Sarah Santaolalla no ha dudado en rebatir.

Sarah Santaolalla: "En este país tenemos a gente presentando un programa o de tertuliano con deudas con Hacienda"

"Creo que hay varios factores que debemos analizar. El primero es que esta televisión, aparte de independientes todos los que nos sentamos en estas mesas, además es competitiva. Esto va de pasta, va de negocio", ha comenzado aclarando la analista política, redirigiendo el foco al verdadero trasfondo de las declaraciones de la dirigente del PP. "Televisión Española no tiene publicidad, imaginemos el día que pueda tener si es posible. El problema es que las televisiones privadas han perdido mucha pasta y han perdido mucha popularidad. Han perdido respeto", ha recordado.

Así, no ha dudado en cargar contra el discurso generalizado en muchas de las tertulias de cadenas privadas y cómo estas contribuyen a la polarización actual. "Mientras algunos pseudoperiodistas y tertulianos que se dan golpes en el pecho diciendo que van a acabar con este Gobierno, aquí yo nunca he escuchado en estas mesas a nadie, ni de un lado ni de otro, hablar de acabar con gobiernos", ha destacado Sarah Santaolalla a favor de TVE.

🤔 La mala memoria de Aznar: no recuerda poner a un diputado del PP en RTVE.



❌ Ayuso contra RTVE: "En España Gobierno un movimiento de destrucción. La TV pública está al servicio del Gobierno como jamás se había visto en Europa."#MalasLenguas pic.twitter.com/rVCOkPq1Kg — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 15, 2026

"Podemos tener opiniones, podemos tener distintos criterios pero nunca nos hemos metido incluso en ese factor como sí hacen ellos. De eso va, tú tienes menos respeto en las calles cuando tienes una audiencia más baja y cuando llegas a menos gente", ha asegurado la tertuliana, sin detenerse en su análisis. "Luego hay un segundo factor que a mí me parece soez e insultante que es que no lo comparen y no lo vean con las autonómicas. En este país tenemos a gente presentando un programa o de tertuliano con deudas con Hacienda. A gente que está condenada por inventarse una agresión, a gente que ha mentido y que está condenada por mentir en el Supremo", ha denunciado en una posible alusión a Antonio Naranjo.

"Gente que da lecciones de periodismo pero se compadreaba con Villarejo y aparece en agendas y audios para fabricar noticias falsas. Ese es el nivel de muchas autonómicas de este país. Tanto Telemadrid, como 'À Punt, como Canal Sur...", terminaba señalando la televisiva antes de lanzar su conclusión. "Y luego hay un tercer factor de obsesión del Partido Popular. Esto le hace daño porque no lo puede controlar, y lo que no puede controlar le molesta", ha terminado destacando Sarah Santaolalla.