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Ni 'Malas Lenguas' ni 'Aquí la Tierra': Dos formatos estrella de La 1 de RTVE caen de la parrilla este miércoles por el Inglaterra-Argentina

por El Televisero

El partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina, de donde saldrá el rival de España en la final del Mundial del próximo domingo, trastocará parte de la programación de La 1 de RTVE este miércoles

Jesús Cintora y Marc Santandreu
Jesús Cintora y Marc Santandreu | Montaje El Televisero

Tras la épica victoria de España en la semifinal del Mundial frente a Francia, que barrió en audiencias y nos hizo soñar de nuevo con la segunda estrella de cara al próximo domingo en Nueva York, la expectación por el Inglaterra-Argentina de este miércoles 15 de julio se ha disparado. Y es que de este encuentro, también de altura, saldrá nuestro adversario en la gran final.

Por eso, La 1 de RTVE se volcará con una amplia cobertura que arrancará a las 19:35 horas y que, como efecto colateral, obligará a suspender nuevamente la emisión de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Ya ocurrió ayer martes debido al previo al choque entre La Roja y la selección gala; de modo que los espectadores se quedarán sin ver sendos formatos por segundo día consecutivo.

Eso sí, hay que subrayar que las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se reanudarán con sus horarios habituales después del último parón. Ninguna de ellas se verá afectada por esta programación especial al igual que 'Directo al grano', que también regresará a su franja primigenia ya que la nueva etapa del Tour de Francia no se emitirá en la jornada de hoy en La 1, quedando relegada a La 2 de RTVE (16:15 a 17:45 horas).

Dentro del programa previo al Inglaterra-Argentina, la cadena pública ofrecerá un avance de la segunda edición del 'Telediario' con Pepa Bueno (20:30 horas). Un espacio informativo que reemplazará a 'Aquí la Tierra' y que se completará con una versión de sumario durante el descanso del partido.

Ya entrada la noche, una vez finalice la cita futbolística, al filo de las 23:00 horas siempre y cuando no haya que recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis, La 1 de TVE realizará, según se indica en la guía de programación oficial, un breve post partido de quince minutos, que a las 23:15 horas dará el relevo a la nueva gala de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Programación de La 1 de TVE este miércoles 15 de julio:

  • 15:50 horas - 'Directo a grano'
  • 17:45 horas - 'Valle Salvaje'
  • 18:35 horas - 'La Promesa'
  • 19:35 horas - 'Camino a Nueva York'
  • 20:30 horas - Avance 'Telediario 2'
  • 20:45 horas - Copa del Mundo FIFA 2026
  • 21:00 horas - Inglaterra vs Argentina
  • 23:00 horas - Post partido
  • 23:15 horas - 'Maestros de la Costura Celebrity'

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