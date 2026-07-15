Ni 'Malas Lenguas' ni 'Aquí la Tierra': Dos formatos estrella de La 1 de RTVE caen de la parrilla este miércoles por el Inglaterra-Argentina

Tras la épica victoria de España en la semifinal del Mundial frente a Francia, que barrió en audiencias y nos hizo soñar de nuevo con la segunda estrella de cara al próximo domingo en Nueva York, la expectación por el Inglaterra-Argentina de este miércoles 15 de julio se ha disparado. Y es que de este encuentro, también de altura, saldrá nuestro adversario en la gran final.

Por eso, La 1 de RTVE se volcará con una amplia cobertura que arrancará a las 19:35 horas y que, como efecto colateral, obligará a suspender nuevamente la emisión de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Ya ocurrió ayer martes debido al previo al choque entre La Roja y la selección gala; de modo que los espectadores se quedarán sin ver sendos formatos por segundo día consecutivo.

Eso sí, hay que subrayar que las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se reanudarán con sus horarios habituales después del último parón. Ninguna de ellas se verá afectada por esta programación especial al igual que 'Directo al grano', que también regresará a su franja primigenia ya que la nueva etapa del Tour de Francia no se emitirá en la jornada de hoy en La 1, quedando relegada a La 2 de RTVE (16:15 a 17:45 horas).

Dentro del programa previo al Inglaterra-Argentina, la cadena pública ofrecerá un avance de la segunda edición del 'Telediario' con Pepa Bueno (20:30 horas). Un espacio informativo que reemplazará a 'Aquí la Tierra' y que se completará con una versión de sumario durante el descanso del partido.

Ya entrada la noche, una vez finalice la cita futbolística, al filo de las 23:00 horas siempre y cuando no haya que recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis, La 1 de TVE realizará, según se indica en la guía de programación oficial, un breve post partido de quince minutos, que a las 23:15 horas dará el relevo a la nueva gala de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Programación de La 1 de TVE este miércoles 15 de julio: