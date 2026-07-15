RTVE 'colapsa' con audiencias de récord para el Francia-España: Las abrumadoras cifras en La 1 en una noche de épica con La Roja

La 1 de RTVE se pegó un auténtico atracón en audiencias con el Francia-España de este martes 14 de julio. Un épico duelo de titanes que culminó con victoria de La Roja (0-2) y un histórico pase a la gran final del Mundial del próximo domingo 19 de julio. Es la segunda vez que ocurre (la primera en Sudáfrica en el año 2010) y, por ello, la conquista de Nueva York, lugar en el que se disputará el decisivo partido, ha monopolizado la atención de la población; unida ante una nueva posible gesta.

Y esto se vio reflejado anoche en los resultados del encuentro de semifinal entre la sublime selección española y la gala. La retransmisión (21:00-23:00 horas) paralizó a casi toda España como no podía ser de otra manera, alcanzando cuotas realmente abrumadoras y de récord y el dato en espectadores más alto de todas la jugadas del conjunto de Luis de la Fuente en el presente campeonato.

El choque firmó concretamente un 71,2% de cuota de pantalla y 12,7 millones de telespectadores solamente en la pantalla de La 1, que logró el minuto de oro a las 22:58 horas, rozando entonces los 14,5 millones de televidentes y un apoteósico 76% de share.

¡A LA FINAL! El partido de España frente a Francia en el Mundial ARRASA en #audiencias en @la1_tve



⚽️ LÍDER con un impresionante 71.2% de share y una media de 12.716.000 espectadores



⚽️ Más de 17.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele pic.twitter.com/ZUudGmgBJ8 — Dos30' (@Dos30TV) July 15, 2026

España pasa a la final ante un 81,3% de share y 14.514.000 espectadores

A este colosal seguimiento en nuestra principal cadena estatal hay que sumar el de Teledeporte (2,6% y 460.000) y el de La2Cat (1,8% y 329.000). En total, casi 13,5 millones de españoles vieron el partido a través de los canales de difusión de RTVE, lo que se tradujo en un astronómico 75,6% de cuota. Cifra que se incrementó a un 81,3%, con 14.514.000 espectadores si agregamos los resultados obtenidos por DAZN, la televisión de pago, con un 5,7% y más de un millón.

Con estas métricas -insistimos- fue el partido más competitivo del Mundial 2026 y el más visto en miles; superando con creces los casi 13 millones que congregó el Portugal-España de octavos el pasado 6 de julio. Hasta ahora, ostentaba el récord en este parámetro. Además, mejoró en más de medio millón a la semifinal del Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando España venció a Alemania ante 14 millones de espectadores en Telecinco, Canal+ y LaLiga.

Hay que puntualizar que el estratosférico alcance del Francia-España, con esos cerca de 15 millones de espectadores computados, probablemente se quede corto y no sea preciso dado que fue una cita deportiva propensa a reuniones multitudinarias frente a un televisor y a la instalación de miles de pantallas gigantes por toda la geografía: no solo en las capitales de provincia o en las principales urbes, también en numerosos pueblos.

Rendimiento del partido por targets de edad y mercados

Gracias a un informe de la consultora Dos30', podemos profundizar en el rendimiento del partido por targets de edad y por mercados. La retransmisión arrasó en niños (4-12 años) con un 84,3%, en jóvenes (13-24 años) con un 82% y en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 80,2%. El segmento de población de mayor aportación en espectadores fue el de 45 a 64 años con casi 4,7 millones.

En cuanto a los datos por territorios, Navarra (80%), Murcia (80%), Castilla y León (78,5%), Comunidad Valenciana (77,1%), Madrid (76%), Baleares (74,1%), Castilla-La Mancha (73,9%), Andalucía (73,8%) y Canarias (71,8%) se situaron por encima de la media nacional.

Estos formidables registros permitieron catapultar a La 1 de TVE a un día de récord con un impresionante 35,1%, su mejor promedio diario en dos años desde la final de la Eurocopa España-Inglaterra en 2024 (35,2%). Y en ello tuvo que ver, además de ese 71,2% del enfrentamiento futbolístico, el 40,6% (3.537.000 espectadores) del extenso post partido 'Camino a Nueva York' que se prolongó hasta las 01:30 horas de la madrugada.

En cuanto a la competencia, el partido de semifinal dejó al resto de cadenas como un solar. Las noticias de Vicente Vallés, la reposición de 'El Hormiguero' y 'En Tierra Lejana' firmaron un 3,4%, un 1,8% y un 6,7% respectivamente en Antena 3. Por su lado, el informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, la redifusión de 'First Dates' y el posterior programa de estreno de 'FD Summer' obtuvieron un 1,6%, 1,5% y 5,1%. En el caso de Telecinco, revalidó su mínimo histórico diario (5,3%) frente al 9,5% de Antena 3.