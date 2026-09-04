El público dicta una clara sentencia al estreno de 'Las hijas de la criada' en Antena 3, basada en el Premio Planeta de Sonsoles Ónega

Tras el buen estreno de 'La Mesa' con Cristina Pardo, Antena 3 quiere repetir el mismo éxito con una de sus grandes apuestas de ficción para esta temporada. Así, la cadena de Atresmedia ha lanzado este jueves 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega que se llevó el Premio Planeta en 2023.

Un título que llega a la televisión en abierto después de que llegara a atresplayer en noviembre de 2025 y se convirtiera en el mejor estreno de la plataforma en tres años. Ahora llega a la cadena de Atresmedia con la intención de conquistar a nuevo público y hacer frente a Manu Sánchez con la nueva temporada de 'El perro andaluz' en La 1 a la espera de la llegada de 'Supervivientes All Stars' la próxima semana.

'Las hijas de la criada' es una producción de Buendía Estudios Canarias y consta de ocho episodios de 50 minutos, que fueron rodados en diferentes localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Verónica Sánchez (Inés Lazariego), Carlota Baró (Renata Comesaña) y Alain Hernández (Gustavo Valdés) encabezan el reparto de la ficción dando vida a sus personajes principales. Mientras que Martina Cariddi, Judith Fernández y Álex Villazán completan la familia metiéndose en la piel de Catalina Valdés, Clara Alonso Comesaña y Jaime Valdés respectivamente.

El resto del elenco de 'Las hijas de la criada' se completa con Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La nueva serie de Antena 3 es un drama ambientado a principios del siglo XX y ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos, entre otras tramas.

La audiencia de Antena 3 opina de la adaptación de 'Las hijas de la criada'

La llegada de 'Las hijas de la criada' a Antena 3 después de su paso por la plataforma de Atresmedia ha generado expectación entre algunos de los lectores de la novela de la obra de Sonsoles Ónega.

"Estoy enamoradico desde el primer minuto", ha destacado un usuario. "Amamos a Verónica Sánchez, una gran actriz", ha reconocido otro.

Enamoradico estoy ya desde el primer minuto.#LasHijasDeLaCriada — Sergio Roy (@sergio_roy94) September 3, 2026

Amamos Verónica Sánchez q un gran actriz 👏🏻#Lashijasdelacriada — Åyøüb øü ✨ (@ayouboumer1) September 3, 2026

espero q traten bien la serie pq esta bastante bien, incluso por la tarde habría funcionado #LasHijasDeLaCriada — Fran  (@_Fr_an_) September 3, 2026

Otra vez Alain siendo el malo.

Oyeee por favor, así no. 😂🙈#LasHijasDeLaCriada pic.twitter.com/iBmNyWpjkv — Mismamentte (@Mismamentte) September 3, 2026

Pues terminó por hoy

Y la semana q viene la bebé ya es toda una señorita

Se han tirado media vida fuera#LasHijasDeLaCriada — Maiite💙 (@Maiitechu_) September 3, 2026

Se me hizo corto jo, pues me ha gustado el primer capítulo!! #LasHijasDeLaCriada — Sandrii Alvarista💖 CAMPEONES✨️ (@sandriiauryner) September 3, 2026

#LasHijasDeLaCriada Si os está gustando la serie esto no es más que la punta del iceberg,os animo a cargarsela entera y a compraros el libro los que no lo tengáis ,si en pantalla es bonito,tenerlo en papel para siempre en tu estantería es más especial si cabe ❤️❤️ — GoldeHalland9 (@FerelBetico) September 3, 2026