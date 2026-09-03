Cuántos capítulos tiene 'Las hijas de la criada' y de qué va la nueva serie de Antena 3 basada en la novela de Sonsoles Ónega

Antena 3 estrena este jueves a partir de las 23:00 horas 'Las hijas de la criada', su nueva apuesta de ficción que lleva casi un año formando parte del catálogo de atresplayer, donde se convirtió en el mejor estreno en tres años. La serie está basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, que fue además la ganadora del Premio Planeta en 2023.

'Las hijas de la criada' consta de ocho episodios de 50 minutos que Antena 3 emitirá todos los jueves en prime time enfrentándose a 'El perro andaluz' en La 1, 'Horizonte' en Cuatro y el cine de La Sexta. Mientras que en su estreno se verá las caras con el cine de Telecinco pero a partir de la semana que viene tendrá como rival a 'Supervivientes All Stars'.

El elenco artístico de 'Las hijas de la criada' está encabezado por Verónica Sánchez ('Ángela', 'La Favorita 1922'), Alain Hernández ('Sueños de libertad', 'La caza') y Carlota Baró ('Amar es para siempre', 'El secreto de Puente Viejo'). Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros completan el reparto.

La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos.

Además, la serie producida por Buendía Estudios se rodó en diferentes localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, por lo que los exteriores son también un aliciente pues además el entorno forma parte de la propia trama.

¿De qué va 'Las hijas de la criada'?

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.