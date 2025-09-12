Javier Ruiz se ha visto obligado este viernes en 'Mañaneros 360' a salir en defensa de RTVE tras la campaña emprendida por el PP contra la cadena pública. El último ataque ha llegado a través de un comunicado de la fundación FAES, que preside José María Aznar, y que califica a la corporación de un "servicio plurinacional de prensa y propaganda".

El programa matinal de La 1 ha destacado que el expresidente del Gobierno José María Aznar, "se suma al PP" en sus ataques a la cadena pública. 'Mañaneros' ha hecho un repaso a los rostros del PP que llevan tiempo atacando a RTVE. La primera era Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a hablar de una "manipulación torticera para que TVE y demás medios de la dictadura hablen de otros temas".

Sin embargo, tal y como ha recordado Javier Ruiz, "lo de Isabel Díaz Ayuso no es un caso único, es el caso último", de lo que "parece ser una campaña", según ha apuntado el presentador de TVE. "Llega después de Mariló Montero, Feijóo, Díaz-Pache y, atención, José María Aznar". "FAES pone a la televisión pública y los servicios públicos en el disparadero", ha explicado el presentador del matinal, antes de dar la palabra a Adela González.

Javier Ruiz 'refresca' la memoria a José María Aznar

"Denominan a esta casa como un servicio plurinacional de prensa y propaganda", ha dicho la periodista. La fundación ha fundamentado estos ataques en la entrevista que Pedro Sánchez concedió a Pepa Bueno: "No le gustaron ni las preguntas ni las respuestas". Incluso FAES llegaba a recomendar a Pedro Sánchez que vistiese "chándal" cuando fuese a "hablar con el pueblo", como si se tratase de Nicolás Maduro.

Ante esto, el programa de La 1 ha sacado a relucir la hemeroteca: "La ironía de la vida es que, quien acusa a esta casa de estar politizada, nombró a un diputado del PP como director general". "¡Falta de memoria! Cuando el PP hace cosas… no es que no pasen, es que ni siquiera las recuerda quien las hace", criticó Javier Ruiz.

Acto seguido, dio paso a un vídeo demoledor: una entrevista de Carlos Alsina a José María Aznar, concedida en julio de 2018. En ella, el expresidente del Gobierno tachó de "bochornoso" el acuerdo entre populares y socialistas para desbloquear RTVE. "Me parece una parte del nivel político que desearía no ver en este momento en la política española", aseguró entonces. Además, reconoció "no acordarse" de haber 'colocado' al exdiputado del PP Fernando López-Amor como director general de RTVE en 1997.

Lo que está claro, es que, pese a las críticas, la cadena pública está en uno de sus mejores momentos de audiencia. De hecho, el pasado miércoles, 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz al frente, alcanzó un excelente 15,9% de share y casi medio millón de espectadores de media. Se trata del segundo mejor resultado de todo el 2025. Muy por encima de sus rivales. Lo mismo ocurre con 'La Hora de La 1', presentado por Silvia Intxaurrondo, quien ese mismo miércoles cosechó un impresionante 16,2%.