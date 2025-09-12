Ernesto Ekaizer acusa a un tertuliano de Jesús Cintora de ser un "topo" de Ayuso y le obliga a actuar: "Es intolerable"

La filtración de unos audios de la inspectora de Hacienda que investiga el fraude fiscal de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, a los que ha tenido acceso TVE siguen dando que hablar. Este viernes, 'Malas Lenguas' analizaba la última hora con Ernesto Ekaizer y José Luis Pérez enfrentados y con Jesús Cintora pronunciándose.

"Yo creo que el discurso de hoy de Isabel Díaz Ayuso nos aclara retrospectivamente lo que ha sido su defensa de su pareja porque para Ayuso una persona que presuntamente fabrica 17 facturas falsas, le paga a gente en el exterior y en España para que le hagan esas facturas falsas que están acreditadas porque no las ha podido desacreditar González Amador, esa persona es una persona que progresa, que sale adelante y que el Estado español por una razón absolutamente desconocida persigue y le corta las alas", empezaba señalando Ernesto Ekaizer.

Después, José Luis Pérez empezaba su alegato diciendo que a quién cometa fraude que le caiga todo el peso de la ley. "Lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid hay algunos datos que lo sustentan más allá de nombres o casos con nombre propio. La clase media en general en España soporta una presión financiera de las más altas de toda Europa, la voracidad del fisco ha llegado en este país que no tuvieron ni un poco de compasión en lo peor de la crisis", apostillaba el periodista de la COPE. "¿Pero y eso qué tiene que ver con la pareja de Ayuso?", le replicaba Cintora. "Por eso digo, es que son dos cosas", aseveraba José Luis.

"Quien daña también a la clase media es el que no paga lo que tiene que pagar", le desmontaba Jesús Cintora a su tertuliano. "¿Has oído lo que he dicho al principio?", le preguntaba José Luis. "Te he oído perfectamente, en mi pueblo dicen que que tienen que ver los cojones para comer trigo", le soltaba el presentador. "Eso en mi pueblo no lo dicen, pero he dicho que a quién comete un fraude fiscal y se demuestre primero por Hacienda y después por los tribunales que caiga todo el peso de la ley. Pero ella estaba hablando de la voracidad del fisco y hay datos que lo sustentan", incidía José Luis Pérez.

"Eso es un bulo y ya que estamos en 'Malas Lenguas' hay que desmontarlo. La presión fiscal en España es de las menos altas en Europa, eso si son datos", le replicaba Naiara Pinedo. "No, eso es la carga impositiva que hay que saber diferenciar", recalcaba José Luis Pérez. "Este hombre desvía la atención, ¿lo veis?", soltaba Ernesto Ekaizer indignado por lo que estaba tratando de hacer su compañero. "El debate no es la carga fiscal, el debate es el fraude a Hacienda", recordaba por su lado Jesús Cintora.

José Luis Pérez se planta por los insultos de Ernesto Ekaizer: "Esto es inadmisible"

Tras ello, Ernesto Ekaizer no se reprimía al decir que "este señor es un topo del PP". "Jesús me está insultando", se quejaba José Luis Pérez antes de que Jesús Cintora le pidiera al periodista argentino que se calmara y que no entrara en descalificaciones. "Es que no se puede porque lo que hace es violentar la realidad. Naira explícaselo tú porque este no sabe nada", soltaba Ekaizer sin pudor. "Ekaizer. Jesús es que me está insultando", insistía en su queja José Luis Pérez. "Me han llamado farsante, topo...", añadía.

"Es que eres un topo y un impostor, lo que haces es desviar la discusión, en lugar de hablar de Ayuso hablas de la presión fiscal, otro día hablamos de la presión fiscal", decía indignado Ernesto Ekaizer. "Esto es inadmisible. Primero escucha y después deja de insultar. Como yo tengo un poco más de respeto por los demás, deja de insultar porque lo único que demuestras es que no tienes otro argumento", le cuestionaba José Luis Pérez. "Pero defínete frente a Alberto González Amador hombre", le soltaba Ekaizer. "Esto es intolerable. Ya he dicho que si ha cometido un fraude y los jueces...", se justificaba José Luis.

"Eso es una tontería lo que dices, claro que si ha cometido un fraude lo tienen que condenar", le contestaba Ernesto Ekaizer sulfurado. "Esto es intolerable, así no se puede tener un debate y contigo no digo nada", volvía a repetir José Luis Pérez. "No digas nada, eres un cómplice de González Amador", sentenciaba Ernesto Ekaizer. "Lo que tu digas, te defines Ekaizer", le contestaba José Luis Pérez.

Después, Jesús Cintora trataba de reconducir el debate. "En el caso de la pareja de Ayuso, ¿José Luis te parece preocupante o te parece más preocupante la presión fiscal en España?", le cuestionaba el presentador. "Me parece preocupante que se me insulte, me parece preocupante que haya fraude en España y si Alberto González Amador se demuestra que es culpable que caiga todo el peso de la ley, pero aquí no juzgamos", contestaba el periodista. "Y yo que hago preguntas, pregunto, ¿esto qué tiene que ver con el hecho de la presión fiscal en España?", repreguntaba Cintora. "Porque Ayuso estaba hablando de la presión fiscal que se sufre en España en la clase media", se justiciaba José Luis Pérez antes de que Cintora repitiera lo que había defendido Ayuso y que el de la COPE asegurara que en eso Ayuso se equivocaba.

Finalmente, Jesús Cintora le reprendía a Ernesto Ekaizer por insultar a su compañero. "Lo que has dicho Ernesto se puede hacer sin llamar topo a José Luis Pérez, es mejor que utilicéis argumentos", aseveraba el presentador. "Cuando uno intenta provocar y desviar la atención como hace él es un topo", se defendía Ekaizer. "Mejor sin ese tipo de descalificación. Dicho esto para que quede claro el debate no era tanto hablar de la carga fiscal en España era lo que ha dicho Ayuso de que la Agencia Tributaria, que es una institución, persigue a aquel que triunfa", concluía Cintora.