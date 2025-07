Jesús Cintora frena a José Luis Pérez por manipular sus preguntas en TVE: "Yo no he dicho eso"

Jesús Cintora volvía este lunes a la programación de La 1 después del parón obligado que tuvo 'Malas lenguas' el pasado viernes por culpa del Tour de Francia. Y lo hacía haciéndose eco del balance que ha hecho Pedro Sánchez del curso político así como de las declaraciones que también ha dado Alberto Núñez Feijóo.

"¿Qué tal buenas tardes, qué ocurrirá? Feijóo dice que este gobierno tiene que irse, que hay corrupción generalizada simplemente porque Pedro Sánchez ha dicho que hay que aguantar y que quiere seguir hasta 2027", empezaba señalando Cintora en el arranque del programa.

Tras escuchar a Pedro Sánchez, Jesús Cintora le daba la palabra a Esther Palomera tras recordar que Feijóo había dicho que "hay que hacer limpieza total" frente a un Sánchez que pretende presentar unos presupuestos y que ha recalcado que corresponde aguantar la legislatura y que solo se pide interrumpirla cuando no gobierna el PP.

"Yo creo que Feijóo sigue con su relato superlativo, hiperbólico pero lo que ha quedado de manifiesto es que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición viven en países radicalmente distintos. Yo creo que hay una España intermedia que es la que vive su día a día con la mayor dignidad posible al margen de las batallas intestinas que tienen ambos partidos y que no hay una España efectivamente catastrofista en la que todo va mal, hay cosas que funcionan, cosas susceptibles de mejorar y cosas que hay que mejorar inexorablemente", sentenciaba Esther Palomera.

Justo después era José Luis Pérez el que tomaba la palabra y se refería a lo que había dicho Jesús Cintora de que Sánchez va a aguantar hasta 2027. "Te compro el verbo, es literalmente así. Ahora también te digo a mío me encantaría vivir en ese mundo en el que vive Sánchez en el búnker de la Moncloa en el que todo es maravilloso, todo va fenomenal y si hay algún pequeño problemilla como el de la vivienda se arregla con tiempo", comentaba el periodista de la COPE.

"Y lo de aguantar hasta 2027 es que no solo depende de él. A mí lo que me llama la atención es que Sánchez poco menos que diga que es una obligación constitucional agotar la legislatura un presidente que ha adelantado dos veces las elecciones", añadía José Luis Pérez.

Tras ello, José Luis Pérez y Esther Palomera se enfrentaban por los casos de corrupción que afectan a ambos partidos. "Hombre hay un ex secretario general en la cárcel y tiene imputado a otro", le soltaba el periodista a su compañera sobre el caso de Santos Cerdán. "Pues compáramelo con el año 93 por no irte al 2014. José Luis siendo objetivos y no faltando a la verdad la corrupción que hay hoy, incluyendo la de Montoro, no tiene nada que ver con la que asoló al Gobierno de Mariano Rajoy y mucho menos la que acumularon los gobiernos de Felipe González, otra cosa es que el panorama mediático haya cambiado", le replicaba Palomera.

"Pero es que lo que haya pasado antes no inhabilita lo que está pasando ahora. Y lo que está ocurriendo como lo define la justicia como una organización criminal", defendía José Luis Pérez mientras Esther Palomera le recordaba que era un periodo de instrucción. "Bueno la justicia hasta ahora considera que estamos ante una organización criminal", incidía él. "Como la de Montoro", apostillaba Palomera. "Como la que tú quieras", añadía José Luis.

"Pero la pregunta de Jesús era si hay corrupción o sospechas de corrupción o de que esté rodeado de corrupción", añadía José Luis Pérez provocando la risa de Jesús Cintora y que el presentador le frenara en seco. "José Luis te voy a pedir una cosa porque te encanta poner en mi boca cosas que yo no he dicho", le soltaba.

"Me pasa mucho eso", reaccionaba el periodista. "Es que te estás dedicando últimamente a decir lo que digo yo y yo no he planteado esa pregunta, pero si voy a plantear otra. Os pediría que no pongáis, o sea lo que yo digo es lo que digo y ya hablo yo por mí, no necesito que hables tú por mí", concluía Jesús Cintora.