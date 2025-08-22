Ernesto Ekaizer no da crédito a lo que se oye en 'Malas Lenguas' y que obliga a Cintora a hacer una puntualización

Una tarde más, 'Malas Lenguas' ha abordado la última hora sobre los incendios que han asolado a España y la disputa política después de que Elías Bendodo tachara de "pirómana" a la directora de protección civil por cuestionar algunas decisiones de las comunidades autónomas. Algo que generaba un momento tenso entre Ernesto Ekaizer y Marta Gómez Montero con Jesús Cintora teniendo que intervenir.

Era Ernesto Ekaizer el que lanzaba una pregunta muy certera sobre qué hubiera pasado si las comunidades autónomas que han sido más afectadas por los incendios estuvieran controladas por el PSOE y no por el PP y qué se estaría diciendo desde la oposición. "¿Si los presidentes de las comunidades autónomas no fueran del PP y fueran del PSOE qué hubiera pasado en este país?", se preguntaba el periodista.

"Pues a lo mejor hubiera llegado más ayuda o hubiera llegado ayuda más pronto", soltaba Marta Gómez Montero dejando de piedra a sus compañeros. "¿En serio?", se escuchaba decir a Marta Nebot. "¿Pero me estás tomando el pelo?", reaccionaba por su parte Ernesto Ekaizer de forma airada al no dar crédito a lo que oía. "Me estás tomando el pelo claro", insistía mientras Nebot apostillaba por lo bajo que "qué vergüenza". "O a lo mejor hubiera habido más colaboración", incidía Gómez Montero.

Tras ello, Jesús Cintora se interesaba por saber a qué se refería Ekaizer con lo de si le estaba tomando el pelo. "Me está tomando el pelo porque lo que yo quiero señalar con esto es evidente. La estrategia incendiaria de Bendodo y Feijóo en el caso de que los presidentes fueran del PSOE los hubieran arrollado por haber hecho lo que están haciendo", explicaba.

Jesús Cintora puntualiza a Marta Gómez Montero ante la indignación de Ernesto Ekaizer

Por su lado, Marta Gómez Montero trataba de justificar sus polémicas palabras. "Yo digo que a lo mejor hubiera habido más colaboración porque aquí faltó mucha colaboración y coordinación", exponía. "Concretamente, a ver el qué", le espetaba Ernesto Ekaizer animándola a poner algún ejemplo. "Pues que se ha quemado casi media España", le decía entonces su compañera. "Pero eso es una generalidad lo que dices, ¿qué ayudas echas tu de menos que deberían haber llegado y no llegaron?", le repreguntaba el argentino. "Yo creo que llegaran antes si que habría paliado la virulencia de los incendios", trataba de decir Marta Gómez Montero.

"A lo mejor, ¿tú como periodista dices a lo mejor?", le cuestionaba Ernesto Ekaizer indignado. "Si tenemos servicios de emergencia con la UE y esa emergencia tarda en llegar una semana yo creo que hay que revisar todo el sistema", se justificaba la periodista antes de que Jesús Cintora la cortara. "Marta, una puntualización. No está ardiendo media España, es mucho, es lamentable, pero media España no, muy lamentable y con que arda una hectárea pero...", le corregía el presentador. "No, no he dicho media, he dicho casi", le contestaba ella.