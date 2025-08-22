David Aleman se planta contra Marta Nebot por lo que dice en 'En boca de todos': "Es una demagogia increíble"

Si hace unos días, David Aleman no toleraba que Ramón Espinar tratara de decir que desde 'En boca de todos' se daba pie a los discursos de ultraderecha; este viernes el presentador se ha puesto serio con Marta Nebot y la ha recriminado lo que soltaba sobre el hambre en Gaza en pleno debate sobre el caso de Ábalos.

Todo se producía cuando 'En boca de todos' estaba entrevistando a Claudia Montes, Miss Asturias, que aseguraba que está preparando una tercera demanda contra Koldo García una vez pase el mes de agosto y ha aprovechado para desmentir todo lo que se ha dicho de ella.

"Yo empecé como encargada y luego ascendí por méritos propios porque cumplí con los objetivos que se me habían marcado", aseveraba Claudia Montes antes de que David Aleman le diera paso a Marta Nebot para que le lanzara una pregunta.

Era entonces cuando Marta Nebot le preguntaba cómo lleva la exposición que está teniendo en todos los medios. "Me gustaría saber cómo llevas tantísima exposición mediática. El hecho de que alguna manera estéis siendo las protagonistas del verano", empezaba diciendo la colaboradora.

David Aleman se encara con Marta Nebot: "Me parece de una demagogia increíble"

"Yo hay noticias que destacaría mucho más Claudia, no sé como lo ves tú, acabamos de saber que la ONU dice que en Gaza hay una hambruna oficialmente y que están los camiones en las fronteras", defendía Marta Nebot antes de que David Aleman se llevara las manos a la cabeza. "Marta por favor, qué tiene que ver. Es que estás juntando las churras con las merinas", le espetaba el presentador.

"Me has dicho que pregunte y yo quiero saber su opinión", insistía Marta Nebot. "Pero pregunta sobre lo que estamos hablando ahora mismo", le recriminaba el presentador sustituto de Nacho Abad. "Le estoy preguntando por su exposición mediática este verano y me parece que es una pregunta oportuna David", aseveraba la colaboradora.

Pero David Aleman insistía en cuestionar lo que había hecho su compañera. "Pero comparas con la hambruna de Gaza que no sé que tiene que ver, me parece de una demagogia increíble", replicaba el presentador. "Bueno a ti te parece demagogia y a mí me parece información", le soltaba Marta Nebot antes de que Claudia Montes retomara la palabra y diera su visión y contestara a la periodista.