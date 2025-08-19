Ramón Espinar denuncia lo que muchos creen de 'En boca de todos' y David Aleman le despacha de inmediato

David Aleman ha mostrado este martes en 'En boca de todos' su cara más seria tras la acusación que había lanzado Ramón Espinar al programa que presenta habitualmente Nacho Abad en las mañanas de Cuatro y que poco a poco está consiguiendo sus mejores datos de audiencia tras darle el sorpasso incluso a 'Al rojo vivo' en varias ocasiones.

Todo se producía en pleno debate sobre la situación de los incendios que están asolando a nuestro país. 'En boca de todos' conectaba en directo con Isidro, un vecino de Petín (Ourense), que fue acusado de provocar varios incendios, cuando lo que estaba era tratando de sofocarlos. El hombre aprovechaba su conexión con el programa que este mes de agosto está presentando David Aleman para denunciar la situación a la que se están enfrentando muchos vecinos de los pueblos afectados al tener que luchar contra las llamas por no contar con los medios suficientes para poder apagarlos.

Era entonces cuando se producía un tenso momento cuando Ramón Espinar no se reprimía y acusaba a 'En boca de todos' de dar gasolina a la extrema derecha al dar voz a todos los que acusan al Gobierno de estar desaparecido. "Lo que hay que hacer es apostar por un sistema de prevención e institucional que nos proteja y educando a la gente que vive en zonas rurales desde el colegio a saber cómo actuar ante los incendios", empezaba señalando el que fuera político de Unidas Podemos. "En lo que no estamos de acuerdo es en la demagogia y caldo de cultivo a la extrema derecha, por decir que a los pueblos se los está dejando a su suerte", añadía.

"Eso que hacéis a veces, David, que tú hacías ayer y que estás haciendo hoy, creo que es estar haciéndole el caldo gordo a quienes vienen después, como vinieron en la DANA, a hacer un uso partidista y político del sufrimiento de la gente. Las instituciones están trabajando a su máximo, después de una mala planificación", sentenciaba sin pudor Ramón Espinar cuestionando al propio David Aleman.

"Creo que no hay un solo presidente autonómico, creo que no hay un solo ministro, creo que no hay un solo alcalde que no esté dándolo todo para tratar de resolver esta situación y ayudar a sus vecinos. Y creo que trasladarle a la gente este discurso maniqueo, demagogo y que le hace el caldo gordo a la extrema derecha, es una mala idea", insistía el ex político de Podemos sin dejar que David Aleman pudiera defenderse.

Tras ello, el presentador sustituto de Nacho Abad, no se quedaba callado y estallaba contra su compañero por tratar de dejarle mal. "Nosotros estamos contando la realidad. Llevamos una semana y media contando lo de los incendios, estamos intentando hablar con todos los vecinos posibles y no ha habido todavía ni uno solo que nos haya dicho: 'Esto estaba lleno de bomberos, estaba lleno de medios, estaba lleno de gente que nos estaba ayudando'. Todos los vecinos con los que hemos hablado. Todos, todos, nos han dicho que están solos. Que están abandonados, que no había nadie, que como mucho, había una brigada de tres bomberos, que se han tenido que jugar ellos la vida para apagar los incendios y para proteger sus casas", le contestaba indignado.

Asimismo, David Aleman no dudaba en defenderse dejando claro que él está fuera de batallas políticas. "Me da igual que esto sea del Gobierno central, del municipio en cuestión o de la Xunta. Me trae sin cuidado. Los vecinos están solos y nos lo están diciendo todos", recalcaba el presentador muy molesto por la acusación que le había hecho Ramón Espinar de querer generar un caldo de cultivo a la extrema derecha.

"Pero David si es evidente que la situación se ha desbocado y es evidente que hay situaciones de riesgo para la vida, para las casas y para los pueblos, pero no se le puede decir a la gente que las instituciones está haciendo dejación, las instituciones están haciendo lo que están pudiendo en una situación que incluso con previsión podría ser complicada", añadía Ramón Espinar antes de que David Aleman diera paso a un vídeo con el testimonio de dos vecinos de Ourense que se quejaban de que no había ido nadie a ayudarles.