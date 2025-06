Ramón Espinar denuncia sin cortarse lo que se permite a Antonio Naranjo en 'En boca de todos' y dice basta

'En boca de todos' se sumergió este martes en desgranar todos los detalles del informe del juez Peinado sobre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños. Después de que el magistrado haya pedido su imputación, el espacio de Cuatro abría una mesa de debate sobre ello, y Antonio Naranjo terminó viviendo un tenso desencuentro con Ramón Espinar que acabaría entre gritos y acusaciones.

El también encargado de la investigación de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, ha pedido la imputación del ministro de la Presidencia por malversación y falso testimonio a través de un informe que ha causado todo un altercado este martes en el espacio de Cuatro conducido por Nacho Abad. El juez Peinado ha elevado su causa al Tribunal Supremo al considerar que Félix Bolaños "no dijo toda la verdad" cuando prestó declaración sobre 'el caso Begoña'.

Ramón Espinar estalla contra Antonio Naranjo en plena tertulia: "Eres el que más mentiras ha dicho y se te deja hablar"

"Ya se va conociendo la forma de actuar de Peinado", comenzó subrayando Ramón Espinar después de pedir a palabra en la mesa de tertulia. "Yo sé que a Elias no le gusta que hablemos mal de los jueces a no ser que sea de Baltasar Garzón, ahí sí", espetó el colaborador en referencia a otro compañero antes de que Antonio Naranjo le cortase de lleno. "Garzón no es juez", espetó el periodista.

Ramón Espinar y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

"Garzón era juez pero se lo cargaron de la carrera judicial", respondió el colaborador tratando de continuar con su explicación, visiblemente molesto por la intrusión de su compañero. "Cometió un delito", replicó Naranjo cortándolo de nuevo. "No cometió ningún delito, hubo una persecución ideológica, pero estábamos hablando de otra cosa y además yo estaba hablando con Elías", terminó subrayando el tertuliano.

Fue entonces cuando Ramón Espinar terminó por estallar contra su compañero. "Bueno como esto es 'En boca de Antonio', en el turno de quién quiera, Antonio entra. A ver si puedo yo exponer lo que quiero", sentenció señalando a Antonio Naranjo. "Aquí, desde que yo vengo, el que más mentiras ha dicho eres tú, y sin embargo se te deja hablar", advirtió el periodista, cada vez más alterado por las contestaciones de su compañero al otro lado de la mesa.

"Se intenta dar una opinión de izquierdas en la mesa y no se puede"

"Eso lo dices tú, que acabas de contar una mentira", subrayó Naranjo mientras el colaborador pedía respeto para poder finalizar sus intervenciones en el programa. "Y yo le pido que a mi no me falte al respeto", insistió Naranjo dirigiéndose al presentador antes de que Nacho Abad cortase el enfrentamiento con una reprimenda hacia Espinar. "Lo que no puedes hacer es pedir una intervención limpia cuando estás apelando a él", señaló el comunicador.

"¿Ya no voy a poder exponer mi opinión, no? Se me va a impedir, vale... Ya está, si es una dinámica habitual", sentenció Ramón Espinar mientras el presentador se revolvía contra sus palabras y Antonio Naranjo echaba por tierra su salida de tono. "Al final se intenta dar una opinión de izquierdas en la mesa y no se puede", sentenció el periodista colmando la paciencia del conductor de 'En boca de todos'.

"¿A qué estáis jugando hoy conmigo? Ramón te voy a pedir que no señales a nadie con 'el que más mentiras ha dicho eres tú', porque entonces le estás interpelando. Con lo cual, no hagas ninguna referencia. Por favor, que esto parece una guardería", terminó clamando Abad antes de que Espinar retomase su intervención sobre el asunto sin más interrupciones.