Antonio Naranjo avisa con abandonar el programa de Nacho Abad tras lo ocurrido: "Terrorista de tertulias"

Parece que es imposible que Ramón Espinar y Antonio Naranjo coincidan en el plató de 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro y no salten chispas. Y es que este lunes ambos han vuelto a vivir un tenso enfrentamiento a raíz del bulo que propagó 'La Sexta Noticias' sobre que el ex agente de la UCO quisiera poner una bomba lapa debajo del coche de Pedro Sánchez.

Después de que la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Pilar Alegría y Óscar López propagaran ese bulo y no hayan rectificado ha llevado a numerosas críticas hacia el ejecutivo. Y ha sido este tema el que ha llevado a Antonio Naranjo y Ramón Espinar a discutir en directo.

Todo se producía cuando Ramón Espinar trataba de quitar hierro al asunto y señalaba a los medios de comunicación de derechas. "Son muchos los bulos que han circulado a lo largo del tiempo y si los colocamos en una balanza suelen ser producidos y provocados en medios de comunicación de la derecha", comentaba el ex político de Unidas Podemos. "Concreta, no podéis soltar mierda y luego...", le recriminaba Antonio Naranjo.

"Venga, dime cuáles son esos bulos generados por medios de la derecha. Es que sino no es justo porque aquí venimos periodistas y activistas y entonces el debate no puede funcionar", se quejaba Antonio Naranjo. "Pero que el programa que moderas tú es en Telemadrid por la noche, aquí el moderador me ha preguntado otra cosa, esta noche en Telemadrid le preguntas al colaborador de izquierdas que lleves, ah no que no llevas, le preguntas lo que quieras", le soltaba Ramón. "Se llama periodista decente", le replicaba Naranjo.

"Periodista decente no. Periodismo decente es dar información y tú estás aquí sentado opinando no dando información. No te coloques en la atalaya del periodismo", insistía en cuestionar Ramón Espinar. "¿Pero cuál es el bulo?", le volvía a preguntar Antonio Naranjo a su compañero.

Nacho Abad, al ver que los dos colaboradores hablaban a la vez y a ninguno se le entendía lo que decía, intentaba pasar a otro tema sin mucho éxito. "¿No se va a poder explicar nada no? Ya lo ha reventado. Conseguido. Luego dirás que eres periodista, eres un terrorista de las tertulias", le soltaba Ramón Espinar a su compañero mientras el presentador saludaba a otra invitada por conexión.

"Oye no perdona, que me acaba de llamar terrorista", le advertía Antonio Naranjo a Nacho Abad cuando trataba de seguir con el programa. "¿Se puede llamar a un periodista terrorista de las tertulias?", preguntaba el colaborador. "No, no se puede llamar lo que quiero es que entendáis es que vosotros estáis hablando cuando estoy dando paso a otra persona", le contestaba el presentador. "Yo estaba en mi turno", se quejaba Ramón.

"No, un turno es dar una opinión no es faltarle el respeto a la gente y decir que se están publicando bulos desde los medios de derecha y te pregunto que cuáles son y no dices ni uno. Y para rematar esa demagogia me llamas a mí terrorista que por respeto al programa y a Nacho no me levanto y me voy, pero a mí terrorista informativo no me lo llama ni mi padre", le espetaba Antonio Naranjo. "Te he dicho terrorista de las tertulias por tu forma de interrumpir a los compañeros", le corregía Ramón. "¿Pero lo rectificas?", le cuestionaba Antonio. "Que voy a rectificar Antonio si tienes una forma de no dejar hablar ni responder que te lo digo", concluía Espinar.