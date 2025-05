Antonio Naranjo entra al trapo de esta forma ante el cisma con David Broncano y Melody dentro de TVE

Antonio Naranjo ha entrado a comentar la respuesta que David Broncano dio anoche a las quejas de Melody durante la rueda de prensa con RTVE por las burlas que recibió desde 'La Revuelta'. La artista no ocultó su enfado con el programa de La 1 además de exigir unas disculpas públicas para acercar posturas.

Tras analizar lo sucedido durante la rueda de prensa de RTVE, Broncano se dirigió a Melody en unos términos inesperados que recrudecen aún más el conflicto. "He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenció el humorista.

"Ella dice que quiere ir a un programa donde la respeten y creo que la hemos respetado un montón", añadió, considerando que no había motivos para la ofensa ni para redimirse ante ella. David Broncano empatizó con la presión en la que se está viendo envuelta la sevillana pero defendió que "nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera".

Pero el presentador de 'La Revuelta' no se quedó ahí y afeó que utilizara la carta de la salud mental: "Lo que me parece feo es que aluda a la salud mental. Utilizar esa carta cuando algo te molesta porque te has picado o porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías... utilizarla para esto cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza los problemas de un montón de gente".

Con estas últimas palabras, David Broncano se metió en terreno pantanoso, pues vino a afirmar sin conocimiento que Melody no tiene problemas de salud mental "reales". Ante este patinazo del cómico jienense se ha pronunciado Antonio Naranjo.

"Broncano, psicólogo", ironiza el periodista y colaborador de televisión. "Y capaz de detectar o descartar problemas de salud por telequinesia", agrega en el post, incluyendo el fragmento en el que Broncano contestaba a Melody.

Y no es la única publicación de Antonio Naranjo al respecto, pues en otra ha dejado esta reflexión: "O sea, que se puede discutir la salud mental de alguien que pida delicadeza si ese alguien le cae mal y se llama @soyyomelody. Cambien de protagonista. Nunca es el qué. Es el quién. Y si no es el correcto, todo vale".