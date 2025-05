David Broncano da la respuesta más firme a Melody y recrudece toda la polémica: "No nos vamos a disculpar"

Tras conocer el veto de Melody a 'La Revuelta' en pleno directo, David Broncano decidió evitar responder a la sevillana en el momento y repasar todo lo ocurrido en casa. Así, este martes llegó el turno del humorista de contestar a los reproches de la intérprete de 'Esa diva', que anunció su enfado con el programa además de exigir unas disculpas por las burlas que recibió.

"Puedo estar abierta siempre a unas disculpas, porque como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar", anunció la de Dos Hermanas el lunes a primera hora de la tarde. Una queja que pilló por sorpresa al humorista y su equipo. "A mí me cae muy bien Melody, luego lo veo y mañana contesto", resolvió el presentador tras manifestar su sorpresa por el llamado de atención.

David Broncano se dirige a Melody tras anunciar su veto a 'La Revuelta' y cargar contra el programa

Y este martes, tras repasar él mismo lo sucedido durante la rueda de prensa de RTVE, David Broncano no tardó en dirigirse directamente a Melody. "He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenció entre aplausos el presentador.

"Ella dice que quiere ir a un programa donde la respeten y creo que la hemos respetado un montón. Por si acaso, como esto fue la semana pasada y a veces se nos calienta la boca, como vi que decía que le habíamos faltado al respeto y que nos habíamos metido mucho con ella dije 'a ver si lo recuerdo yo mal'", explicó el humorista.

"Y anoche lo miré y es cuando me enfadé un poco más porque claro, dijimos algo irónicamente y luego expliqué que había cancelado la visita al programa, que joder, fue un rato antes, entonces lo dije", apuntó David Broncano mientras recordaba el comentario que hizo sobre la retirada de la artista en su casa para recomponerse. "Lo dije haciéndome cargo de que está en una situación difícil y que se habrá ido a relajar", puntualizó el presentador.

"Utilizar la carta de la salud mental porque estás frustrada por cómo has quedado en Eurovisión..."

"Porque empatizando con ella, me imagino que se habrá visto en una vorágine que entiendo que se haya puesto nerviosa, ha tenido mucha presión y eso. Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera", sentenció Broncano. "De hecho mi mensaje acababa diciendo 'espero que estés bien y que te recuperes'. Eso fue todo lo que dijimos", advirtió el rostro de La 1.

Pero el humorista no se quedó ahí. "Pero que ella después de eso, lo que me parece feo, es que aluda a la salud mental. Que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos con la salud mental... Entonces, utilizar esa carta cuando algo te molesta o porque te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías... utilizarla para esto cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza los problemas de un montón de gente", advirtió David Broncano entre aplausos.

"El resto lo puedo entender, pero eso... creo que si algo no hacemos es trivializar esas cosas, acosar a gente. Entiendo que diga que le han metido presión pero si alguien le ha metido presión no hemos sido nosotros, han ido a su casa con el micro y tal. A mí no me gustó que cancelase la entrevista un rato antes porque podría haber venido, pero eso es cosa suya", explicó el humorista.

"Dijo que no podía hablar de política por contrato y se ha visto luego que no es así"

Y David Broncano no dudó en lanzar un dardo a la sevillana por su ambigua respuesta sobre la polémica con Israel durante la rueda de prensa del lunes. "Cuando ella luego dijo que estaba obligada por contrato a no hablar de política, que ya se ha visto luego que no es así. El contrato dice que no puedes incluir mensajes políticos en la canción, pero de hecho el de Austria, el que ha ganado, ha dicho que Israel no debería estar en Eurovisión" recordó el comunicador.

"Condenar lo que está pasando en Palestina no es una cuestión política sino de humanidad y solidaridad con lo que está pasando allí, porque es terrible. Lo pienso de verdad", añadió entre aplausos el conductor de 'La Revuelta'. "E insisto en que esto no va por Melody pero todo el ruido que ha habido alrededor del cartel de Televisión Española, que se le acusaba que a raíz de esos mensajes políticos han afectado… Yo creo que no tanto, porque lo que se emite aquí no afecta a otros países", señaló el humorista con tono serio.

"Aunque hubiese afectado, creo que con la cantidad de gente que está muriendo en Palestina, creo que cómo afecte eso a una candidatura de Eurovisión es lo de menos", sentenció David Broncano, que lamentaría entonces su enfado con la cantante. "Nosotros hemos invitado a Melody en 2021 cuando aún no estaba en el foco mediático, otras muchas veces también", recordó el de Jaén.

"Me duele que haya pasado esto"

"Vino cuando había ganado el Benidorm Fest, siempre he tenido muy buen trato con ella, me parecía una chica de puta madre. Me duele que haya pasado esto, pero en todo caso supongo que ella irá ahora a otros programas, porque por supuesto habrá otros que le interesen más por lo que sean", resolvió David Broncano dirigiéndose directamente a la intérprete de 'Esa diva'. "Pero Melody aquí estás invitada a venir, hablamos después tranquilamente y te vienes cuando quieras"