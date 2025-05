Era esperada y esta es la inmediata reacción de David Broncano al palo de Melody a 'La Revuelta' en TVE

Una semana después de cancelar su visita a 'La Revuelta', Melody contestó alto y claro a las burlas de David Broncano y su equipo este lunes desde la rueda de prensa de RTVE. La intérprete condenó las mofas del programa de La 1 sobre su puesto en Eurovisión y su tiempo de descanso, además de exigir una disculpa. Y el humorista no tardó en reaccionar a los reproches, confesando su sorpresa ante el tono de la sevillana.

"Voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y me den mi sitio como artista", sentenció Melody este lunes dejando claro su veto a Broncano y su negativa a reprogramar su visita fallida a 'La Revuelta'. "Puedo estar abierta siempre a unas disculpas, porque como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar", terminó asegurando ante los medios.

David Broncano no da crédito al veto de Melody a 'La Revuelta'

Así, David Broncano no tardó en contestar a la de Dos Hermanas, que acudió al espacio de La 1 nada más hacerse con la victoria del Benidorm Fest en febrero. "Dice que nos hemos metido con ella", comentó Grison de fondo mientras advertía al presentador sobre las quejas de la sevillana. "¿Se ha enfadado ella con nosotros? ¿Esto es cierto?", señaló visiblemente impactado el de Jaén.

La reacción de David Broncano al enterarse de las pullitas de Melody a La Revuelta. #LaRevuelta #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/QNRBPOAybk — Pablo (@pabloo_c5) May 26, 2025

"Si me ha citado luego lo miro y respondo, pero la hemos invitado un montón de veces. Vino antes de Eurovisión lo celebramos, luego se canceló un rato antes...", aseguró el conductor de 'La Revuelta', que desconocía los detalles del recado que Melody le había dejado durante la retransmisión de RTVE. "No dijimos nada además. Bueno perdonad, porque no estoy al tanto de esto", resolvió Broncano.

"Ha dicho Netanyahu y tú en la misma posición, la misma mierda", añadió Grison de fondo entre risas. "La podíamos invitar para que venga en esta onomástica, en 'San Fadao'", propuso David Broncano para continuar el tono humorístico de su respuesta. "A mí me cae muy bien Melody, luego lo veo y mañana contesto", terminó proponiendo el presentador, dejando su respuesta oficial para el programa del martes,