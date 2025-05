Alfonso Arús dice lo que muchos creen del cartel de TVE sobre Israel en Eurovisión y si perjudicó a Melody

Hace más de una semana desde que Melody regresó a España con el antepenúltimo puesto de la gran final de Eurovisión, y sin embargo el debate no parece tener fin. 'Aruseros' recuperaba este lunes algunos de los últimos pronunciamientos sobre lo sucedido con 'Esa diva' en el festival. Y Alfonso Arús no dudó en sentenciar el gesto de RTVE a favor de Palestina, que ha sido señalado por desfavorecer a la candidatura.

Ante las amenazas de la organización del festival a RTVE cuando Julia Varela y Tony Aguilar denunciaron la masacre en Gaza de más de 50.000 víctimas a manos del ejército israelí durante la segunda semifinal del concurso, la corporación pública dio un paso adelante durante la gran final y dejó clara su postura. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se pudo leer en pantalla al inicio de la retransmisión.

Alfonso Arús defiende a RTVE por su mensaje de apoyo a Palestina y lo desvincula del fracaso de Melody en Eurovisión

Un gesto que muchos han condenado por asumir que repercutió en el resultado final de la de Dos Hermanas, que regresó a casa con 37 puntos en total, obteniendo tan solo 10 del televoto. "Melody no se merece todo lo que ha pasado. Al final, le ha salpicado a ella, que está por encima de todo eso. Es un concurso de música. Creo que se han mezclado las churras con las meninas", ha señalado Pitingo en unas declaraciones recientes que Alfonso Arús repasó con su equipo este lunes.

"Lo que ocurrió en TVE, lo vimos aquí, pero no lo vieron fuera. Por lo que la gente del televoto no saben si se puso o no el cartel", sentenció el conductor de 'Aruseros'. Y aunque el presentador no lo subrayó en el espacio de La Sexta, cabe recordar que la decisión del jurado profesional se dictaminó durante el pase del viernes, por lo que cualquier polémica de la gran final no pudo salpicar a 'Esa diva'.

Sin embargo, el hijo de hoy en Alfonso Arús no parecía tener tan claro que este mensaje a favor de Palestina no pudiese haber afectado al televoto internacional, pese a que fuese un rótulo que tan solo se mostró en la emisión de RTVE, "Hoy en día, estas imágenes las puedes ver en tres segundos en redes sociales", esgrimió el colaborador.

"Tú ves Eurovisión desde Italia y difícilmente quieres boicotear a España por haber visto el cartel. Los italianos están viendo la retransmisión italiana", sentenció finalmente el conductor de 'Aruseros', despojando de cualquier culpa a la corporación por su condena a la participación de Israel. A su vez, no quisieron profundizar de nuevo en el batacazo de la de Dos Hermanas.