Juan del Val se atreve con este vaticinio sobre Melody tras su plantón a TVE por la polémica de Eurovisión

Aunque ha pasado una semana desde la final de Eurovisión con el gran batacazo de España con Melody quedando en el puesto 24º con "ESA DIVA", la artista sigue estando en boca de todos a raíz de su espantada. Será este lunes cuando la sevillana de la cara en una rueda de prensa en TVE y un día antes en 'La Roca', Juan del Val se ha atrevido a decir cuáles serán las palabras de nuestra representante.

Pese a que tenía previsto hablar ante los medios el pasado lunes, Melody decidió pedirle un parón a TVE. Esta espantada y el hecho de que reapareciera ante los micrófonos de 'Vamos a ver' en Telecinco han provocado que muchos piensen que la artista no está muy contenta con la delegación española de Eurovisión y con la cadena pública.

Este domingo, 'La Roca' ha analizado el posible cabreo de Melody y por qué ha estado una semana apartada sin querer hablar de lo que pasó en Eurovisión. Todos los colaboradores debatían sobre qué es lo que dirá la de Dos Hermanas este lunes y ha sido Juan del Val quien no se lo ha pensado dos veces al pronosticar cuáles serán las palabras de la cantante.

"Seguro que está molesta. Al final, había una ilusión y unas emociones. Y ha habido determinadas cosas que creo que explicará y con las que no ha estado de acuerdo. Si se ha pedido que se revise el televoto. Imaginaos a ella, que ha estado allí y que lo ha sufrido. Creo que hay determinadas cosas que criticará. Ella no se calla nada", empezaba diciendo Pilar Vidal.

Si hay un eurofan en 'La Roca' es Berni Barrachina y por eso el guionista ha sido claro al hablar de Melody. "Hay dos cosas. Melody lo ha hecho muy bien hasta el final lo de ser muy folclórica. Es decir, ese sentido de cebar que va a hablar, que no se sabe muy bien su opinión. Este cebo me parece genial que lo haga. Además, es lógico que exprese malestar. Lo que no me parece normal es que vaya muy ilusionada, quede la 24 y diga que no ha pasado nada. Que se note el enfado", aseveraba.

El pronóstico de Juan del Val sobre lo que hablará Melody en la rueda de prensa

Tras ello, Nuria Roca cuestionaba que tardar tanto en hablar no es bueno porque ha dejado lugar a las especulaciones. Y cuando se preguntaban a quién echará la culpa, Melody, el guionista era claro. "Ha dejado entrever un poco que hay problemas políticos detrás. Ella puede decir que ha quedado en esa posición por la postura de RTVE con el conflicto con Israel", defendía antes de escuchar a Juan del Val.

Y es que el escritor y periodista se atrevía a pronosticar cuál será la reacción de Melody en esta rueda de prensa. "Yo pronostico una cosa. A lo mejor me equivoco, mañana lo veremos. Cuando le dice al reportero que no se preocupe, que responderá sobre la política, el televoto y demás. De este cebo, lo que veo, es que no va a decir absolutamente nada mañana. No se va a pronunciar, al tiempo", vaticinaba.

"El análisis que dirá es que este es un paso más en su camino, que es una carrera muy larga. Pero no va a hablar del conflicto israelí o lo que haya dicho o no RTVE", sentenciaba Juan del Val al respecto de lo que muchos esperan que haga Melody.