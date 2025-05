Desconcierto absoluto por lo que ha hecho Melody tras su polémico fiasco en la final de Eurovisión 2025

Sorpresa mayúscula entre los espectadores de Eurovisión 2025 después de que Melody no haya conectado como se esperaba con el post de La 1 de TVE tras la emisión de la gala final del certamen europeo, que se ha saldado con la victoria de Austria frente a una Israel que ha quedado en segunda posición.

No ha sido una noche fácil para la cantante sevillana, que no ha convencido al jurado profesional ni al público y se ha conformado con el puesto 24 de 26. Un batacazo sin paliativos que deja entrever un año más las costuras del festival y que puede haber motivado la decisión de Melody de no aparecer en el post Eurovisión de La 1 de TVE como sí han hecho en otras ediciones nuestros representantes.

Esta desaparición de Melody sin explicación alguna ha provocado un auténtico shock en el público, que esperaba con ansias su primera valoración después de recibir una puntuación tan injustamente baja a pesar del esfuerzo y de sus innegables capacidades musicales. Así, las elucubraciones se han disparado y muchos señalan que el plantón de la sevillana se debe a su frustración y enorme enfado con unos resultados inmerecidos.

Quien sí ha concedido unas primeras palabras a las cámaras de TVE ha sido Ana María Bordas, jefa de la delegación española. En su caso, ha sido muy transparente y no ha ocultado su tremenda decepción y la de todos los que trabajan en Eurovisión desde RTVE.

"No se puede decir otra cosa más que es un resultado muy decepcionante. Sorprende un poco que los jurados profesionales no hayan reconocido su calidad vocal. No ha fallado en ningún pase y lo ha dado todo en el escenario. No podía hacer más de lo que ha hecho. Es una decepción un resultado como este. No es el puesto que queríamos ni esperamos. A Melody no se le puede reprochar nada porque tanto ella como los bailarines han hecho una estupenda actuación", ha declarado Bordas.

Ana María Bordas, jefa de la delegación española en Eurovisión: "Lo ha dado todo en el escenario, no podía hacer más de lo que ha hecho" #DivasCalling #EurovisionRTVE #Eurovision2025 #ESADIVA



⭕ https://t.co/35o4NrA222 pic.twitter.com/ZiFt2TvbrU — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 17, 2025

Por otro lado, Vicky Gómez, bailarina de Melody, también ha expresado su incredulidad con el resultado de la votación, aunque con deportividad: "No se ajusta al talento y al trabajo que hay detrás de la propuesta pero esto es así. Nosotros estamos tranquilos, orgullosos y lo importante es sentirse bien con lo que hemos hecho".