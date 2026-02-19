El comunicado del equipo de Melody, forzada a cancelar su último concierto tras lo visto en el Benidorm Fest de RTVE

El pasado sábado, 14 de febrero, Melody reapareció en TVE tras la polémica suscitada a raíz de su participación en Eurovisión 2025. Lo hacía en la final del Benidorm Fest 2026, festival que ella había ganado un año antes con su tema 'Esa diva'. Sin embargo, ahora a la cantante sevillana se le ha abierto un nuevo frente.

Melody tenía previsto finalizar su gira de conciertos el próximo 28 de marzo en el Palacio de Vistalegre de Madrid, algo que finalmente no hará. Y es que su equipo ha mandado un correo electrónico a todos los asistentes al show anunciando su cancelación. Los motivos, según se ha alegado en el citado comunicado, son meramente artísticos.

"Melody se encuentra actualmente finalizando nueva música y trabajando en la producción de su próxima gira, y considera y siente que este concierto en Madrid merece presentarse con una propuesta renovada, nuevos temas y una producción completamente alineada con la nueva etapa que está preparando", dice el comunicado. Además, en él se explica que este concierto iba a servir para cerrar una etapa muy especial para la intérprete de 'Esa diva'.

Los motivos que alega el equipo de Melody para cancelar el concierto

"Inicialmente, el concepto de fin de gira tenía sentido para cerrar una etapa muy especial, pero en este momento tanto la artista como su equipo creemos que lo más honesto es no seguir adelante con este concierto y centrarnos en ofrecer, más adelante, una experiencia que esté realmente a la altura de lo que viene", prosigue el escrito.

La organización ha explicado que devolverá automáticamente el dinero de las entradas a todos aquellos que iban a disfrutar de la música de Melody en el último show de su gira. "Agradecemos profundamente tu comprensión, apoyo y cariño. Esperamos poder reencontrarnos muy pronto para compartir un nuevo espectáculo que merecéis en esta nueva etapa", finaliza el comunicado.

Pese a este escrito, los usuarios de las redes sociales no han tardado en apuntar a una causa muy distinta a la alegada. Muchos señalan que la escasa venta de entradas estaría detrás de esta cancelación. Por el momento, Melody no se ha pronunciado al respecto, y los compradores que ya tenían en su poder sus entradas recibirán el reembolso en un plazo de 14 días.

Esta noticia llega después de la esperada actuación de la sevillana en la final del Benidorm Fest 2026. La artista se subió de nuevo al escenario del Palau d’Esports L’Illa para interpretar 'Esa diva', el tema con el que nos representó en Eurovisión el pasado año. Además, cantó otros dos temas suyos: 'El apagón' y 'Alarma', que todavía no ha salido. Tres actuaciones que fueron muy aclamadas en las redes sociales.