Benidorm Fest 2026: El año en el que el gran espectáculo musical y televisivo de RTVE se quedó sin meta

En España hay dos eventos televisivos que marcan el calendario de febrero: los Goya y el Benidorm Fest. Dos citas imperdibles en las que el país activa su instinto opinativo más irrefrenable, incluso sobre aquello que hasta ayer le era indiferente. Ambas tienen la virtud de sacar a la luz a nuestra cantera nacional de expertos. De pronto todos somos escenógrafos, vocal coaches y entendidos en narrativa audiovisual. Son jornadas de reunión en redes sociales que, aunque siempre están intoxicadas de vanidades y fobias personales, demuestran que la pequeña pantalla aún conserva la capacidad de congregar a la audiencia en torno a un acontecimiento en directo.

A la espera de lo que nos deparen los Goya en su desembarco en Barcelona, ya podemos tachar del calendario nuestra asistencia a la quinta edición del Benidorm Fest. Nos pusimos nuestras mejores galas y remamos a favor de obra, pero hay que reconocer, mal que nos pese, que este certamen, sin el aliciente de participar en Eurovisión, pierde parte de su encanto. Una fiesta disfrutable, pero escasa de tensión.

Y no es que RTVE no haya puesto de su parte para ofrecer un espectáculo a la altura: la dignidad de la mayoría de actuaciones, el ritmo de la gala y sus presentadores dieron la talla. Podemos sentirnos muy orgullosos de la calidad alcanzada. Pero el Benidorm Fest, por mucha entidad que le queramos otorgar más allá de Eurovisión, ha estado ligado a su condición de preselección desde el inicio. La propia venta del formato, su promoción y su razón de ser siempre giraron en torno a la conquista del billete al festival europeo. Y reprogramarnos ahora, no es tarea fácil.

Mínimo histórico del Benidorm Fest 2026 sin el reclamo de Eurovisión: cómo dar al formato entidad propia

Pero, faltos como estamos de eventos televisivos para no fifes, vamos a ser constructivos. Entiendo que esta edición del Benifest se ha resuelto como una solución temporal; no había margen para mucho más una vez tomada la acertada decisión de romper nuestro pasaporte a Viena. Ahora toca actuar con previsión de cara al año que viene y no estar a expensas de la política internacional.

Si en próximas ediciones se le quiere dar al formato entidad propia, convendría reducir el número de participantes y fomentar la competitividad. Es difícil que el público se vincule con artistas que no conoce y, cuantos menos sean, mejor. Partiendo de la base de que esto, de momento, no es el Festival de Sanremo y que difícilmente se sumarán grandes nombres de la música española, reduzcamos el número de candidatos y ampliemos el foco sobre los seleccionados. No es necesaria una gran escabechina. Bastaría con volver al formato original: en vez de 18 artistas, dejarlo en 16; dos galas de ocho cada una y una semifinal con diez.

Y puestos a pedir, no sería mala idea vincular a este cuarteto de presentadores al certamen de por vida. Tampoco hace falta que se jubilen en Benidorm, pero hay que reconocer que han estado sublimes. Compensados en sus roles y sin divismos innecesarios, Jesús Vázquez, Inés Hernand, Javier Ambrossi y LalaChus han conducido las galas con la profesionalidad de una tripulación que conoce cada curva y ajusta la velocidad sin que el pasajero perciba el volantazo.

Con la renuncia de este año, se ha hecho lo que se ha podido, y aún así, la respuesta de la audiencia no ha sido un desastre, pero no ha podido evitar su mínimo histórico: Un 12,1% y 1.085.000 espectadores para la final. El apoyo del público, menor que en anteriores ediciones, pero todavía presente, supone un balón de oxígeno para un producto que puede sostenerse en una televisión pública como parte de su apoyo a la cultura. Ya que destinamos grandes presupuestos a la cobertura de eventos deportivos, tampoco pasa nada si durante tres días contribuimos al petardeo nacional.