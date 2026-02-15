La sangría del Benidorm Fest 2026: Mínimo histórico de audiencia en su final, que reúne casi la mitad menos que la edición anterior

La final del Benidorm Fest 2026 en La 1 de RTVE, que coronó a Tony Grox & LUCYCALYS como ganadores tras arrasar entre el voto del público con su tema 'T amaré', reconfirmó su enorme pérdida de seguimiento sin el paraguas de Eurovisión.

El festival promedió un insuficiente 12,1% de cuota de pantalla y 1.085.000 espectadores de media a lo largo de sus más de tres horas de emisión. El dato le valió para ser líder de su franja, pero fue un liderazgo más agrio que dulce ya que se trata de la final menos vista y competitiva (y con creces) como así refleja el histórico de finales que mostramos a continuación:

Benidorm Fest 2022: 21% y 2.966.000

Benidorm Fest 2023: 14,7% y 1.887.000

Benidorm Fest 2024: 16,6% y 1.977.000

Benidorm Fest 2025: 17,1% y 1.938.000

El Benidorm Fest pierde casi 900 mil televidentes con respecto a la edición pasada y hasta cinco puntos en share. Una sangría descomunal, entre otras cosas, por adolecer del gancho de Eurovisión. Se esperaba que esa ausencia de meta pudiera mermar considerablemente el interés por el formato y los pronósticos se han cumplido.

Ni los alicientes que implementó RTVE dotando al ganador de un premio en metálico de 150.000 euros ni el salto cualitativo en la producción del show han frenado una caída de audiencia que es aún más brutal si comparamos estas cifras con las cosechadas por la final de la 1ª edición (21% y casi 3 millones).

A pesar del grandísimo sector de público que se ha dejado por el camino y que veremos cómo recupera, el Benidorm Fest 2026 volvió a destacar en el target juvenil (13-24 años) y en el adulto-joven (25-44) con un 21% y un 28,4% de cuota respectivamente.

Por regiones, la emisión superó esa media nacional del 12,1% en Castilla y León (24,2%), en Madrid (17,6%), en la Comunidad Valenciana (16,9%) o la Región de Murcia (16%). Los mercados donde obtuvo sus peores resultados fueron Euskadi (6,6%), Andalucía (6,2%), Canarias (5,7%) y Navarra (5,6%).

Con todo, la final del Benidorm Fest 2026 ha seguido la misma senda que las dos semifinales del martes y jueves, que también anotaron mínimo histórico. Ambas galas se saldaron con un 11,1% de share y concitaron 850.000 y 857.000 seguidores de media respectivamente.

Aunque es un dato exiguo, como apuntábamos al principio ese 12,1% le sirvió para liderar frente a la competencia, que no fue capaz de alcanzar el doble dígito en la noche del sábado. 'Atrapa un millón' descendió a un 9,4% con su entrega de estreno en Antena 3 y 'Got Talent' continuó retrocediendo en su edición más débil en Telecinco con un 8,8% para su sexta audición.