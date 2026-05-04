La organización de Eurovisión reta al boicot de España e invita a un cantante español a participar en el festival

Tras anunciar la retirada de España de Eurovisión una vez se confirmó que Israel participará en la edición de este año con sede en Viena, RTVE se mantiene firme en su tarea de desligarse del certamen. Y es que, además de no emitir la gran final del concurso el próximo 16 de mayo, la corporación estrenará ese mismo día la segunda entrega de 'La casa de la música' con Jesús Vázquez al frente.

Pero el concurso de la canción no se queda atrás y también ha iniciado sus ofensivas contra RTVE ante su retirada histórica. Tal y como Jorge González ha confirmado, la organización trató de cerrar su participación en uno de los eventos vinculados al festival que se celebrarán en Viena los días previos a la final.

Jorge González desvela la invitación que ha recibido de Eurovisión en mitad del boicot de España al festival liderado por RTVE

"Me gustaría aclarar una información que, probablemente por error, se ha difundido hace un rato. Es cierto que recibí una invitación por parte de la organización para participar este año", ha explicado el finalista del Benidorm Fest 2024 en su perfil de X, desvelando la invitación que recibió por parte de Eurovisión para sumarse a la lista de actuaciones en mitad del boicot masivo que el festival ha recibido por parte de los artistas españoles que han pasado por su escenario.

Me gustaría aclarar una información que, probablemente por error, se ha difundido hace un rato



Es cierto que recibí una invitación por parte de la organización para participar este año



Sin embargo, por razones evidentes que todos conocemos, he decidido rechazarla. https://t.co/EcFlOPHMog — Jorge González (@_JorgeGonzalez_) May 3, 2026

Después de que RTVE se reafirmase en su condena del genocidio que continúa permitiéndose en Gaza, cortando lazos con el festival por su vinculación y blanqueo a Israel, artistas como Blanca Paloma, Chanel y otros nombres del festival apoyaron la decisión de alejarse del festival hasta que se produzca un cambio.

"Sin embargo, por razones evidentes que todos conocemos, he decidido rechazarla. Me siento muy agradecido y honrado de que hayan querido contar conmigo", ha continuado explicando el que casi se convirtió en representante de España en Eurovisión en 2024, quedando por debajo de Nebulossa y su 'Zorra' en la gala final del Benidorm Fest.

Así, el artista ha querido aclarar su postura con respecto al 'boicot' del festival, reiterando su negativa a participar en cualquier evento relacionado con el certamen. "Me siento muy agradecido y honrado de que hayan querido contar conmigo. Aun así, si mi país no participa, mi posición es firme: estoy con España y, en coherencia con ello, yo tampoco formaré parte", ha aclarado el cantante.