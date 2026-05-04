Movistar Plus+ anuncia el reparto completo de 'Todo lo necesario', su serie sobre el secuestro de cooperantes españoles por Al Qaeda

Movistar Plus+ sigue apostando por la ficción de calidad y este lunes ha anunciado la puesta en marcha de su nueva serie, 'Todo lo necesario'. Se trata de un proyecto basado en hechos reales y para el que la plataforma se ha aliado con Marcel Barrena ('El 47') y Alberto Marini ('La Unidad').

'Todo lo necesario' es un thriller de tres episodios inspirado en las negociaciones por la liberación de tres cooperantes españoles secuestrados a manos de Al Qaeda en el año 2009. Esta nueva miniserie llegará a la plataforma en 2027.

Este nuevo thriller político inspirado en hechos reales es una coproducción de Movistar Plus+ junto con Lastor Media ('El maestro que prometió el mar', 'Mediterráneo' o 'Libertad'). Se centra en los 267 días de cautiverio de los tres cooperantes de una ONG que opera en la frontera de Mali y Mauritania. Las tramas abordan las complejas negociaciones políticas, los dilemas, la tensión familiar, su lucha por sobrevivir y el trabajo de los servicios secretos.

David Verdaguer, Enric Auquer y Marina Salas, grandes protagonistas de 'Todo lo necesario'

Enric Auquer y David Verdaguer en 'Todo lo necesario'

David Verdaguer ('El mal invisible', 'Siempre es invierno'), Enric Auquer ('Casa en llamas' y 'Ravalear') y Marina Salas ('La ruta', 'Yo, adicto') encabezan el reparto de 'Todo lo necesario' dando vida a los tres cooperantes secuestrados. El elenco lo completan actores de la talla de Mónica López ('Rapa'), Borja Espinosa ('También esto pasará'), Àlvar Triay ('El 47'), Abdelatif Hwidar ('Raqa'), Kaabil Sekali ('Nowhere'), Francesc Garrido ('La deuda'), Josean Bengoetxea ('Jone, a veces') y Tomás del Estal ('El cuco de cristal').

Marcel Barrena y Alberto Marini son los creadores de la serie y los encargados del guion y el primero también figura como director de la misma junto a Fernando Trullols. Los productores ejecutivos son Fran Araújo y Cristina Merino por parte de Movistar Plus+ y Andrés Mellinas y Tono Folguera por parte de Lastor Media.

"Esta serie es un proyecto deseado desde hace mucho tiempo. En el centro de 'Todo lo necesario' hay un dilema moral que nos atrajo desde el inicio y un retrato complejo de todos los protagonistas implicados muy difícil de conseguir. Al frente tenemos a un director como Marcel Barrena, que destaca por su humanidad al retratar a los personajes y su capacidad para llegar al público con historias de calado, y a Beto Marini con el que trabajamos desde hace mucho tiempo por su talento. Si a eso sumamos una productora que cuida la calidad de todo lo que hace y un casting así de increíble, todo augura a que en unos meses podremos estrenar una gran serie", recalca Fran Araújo.

"Desde el guion, la intención es construir un thriller donde no hay respuestas limpias. Cada personaje defiende una verdad parcial. Las familias quieren salvar a los suyos. Los gobiernos intentan evitar un precedente. Los negociadores saben que una palabra equivocada puede matar. Los secuestrados se mueven entre la necesidad, el negocio y la supervivencia. Los captores no son solo una amenaza abstracta, sino parte de un ecosistema político, religioso, económico y criminal mucho más complejo", añaden los creadores.

Así será 'Todo lo necesario'

Imagen del rodaje de 'Todo lo necesario' con sus protagonistas y sus creadores

Octubre de 2009. Tres cooperantes de una ONG española que opera en la frontera de Mali y Mauritania son secuestrados por Al Qaeda.

Este thriller político inspirado en hechos reales recrea las complejas negociaciones políticas para su liberación, la tensión de las familias, la lucha de los rehenes por sobrevivir, las maniobras de los servicios secretos por localizarlos y, sobre todo, el dilema moral que supuso la negociación para todos los implicados a lo largo de los 267 días de cautiverio.