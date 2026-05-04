Ya es oficial: Netflix prepara la tercera y última temporada de 'Respira' con cinco nuevos fichajes

Netflix ha hecho oficial este lunes el comienzo del rodaje de la tercera temporada de 'Respira'. Además la plataforma ha avanzado que se tratará de la última tanda de episodios de este drama médico creado por Carlos Montero (Élite') poniendo fin así a las historias del Hospital Joaquín Sorolla tras tres temporadas.

'Respira' se une así a 'Machos Alfa', que también prepara ya la que será la última temporada de la comedia. Una renovación que llega después de que el drama médico alcanzara 20,1 millones de horas y 2,9 millones de espectadores en su primera semana con la segunda temporada.

La tercera temporada de 'Respira' estará compuesta de ocho episodios y mantendrá a su reparto encabezado por Najwa Nimri ('La virgen roja', 'La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ('Amarga Navidad', 'Madres paralelas'), Blanca Suárez ('La huella del mal', 'Las chicas del cable'), Manu Ríos ('Élite', 'Mi querida señorita'), Borja Luna ('Cristo y Rey', 'Sin huellas'), Xoán Fórneas ('Antes de nós') y Pablo Alborán, que se mantiene tras su debut en la segunda temporada.

En esta última temporada se unirán al reparto nuevos actores como Belén Cuesta ('Paquita Salas', 'Legado'), Asia Ortega ('El Internado: Las Cumbres'), Carlos González ('Todas las veces que nos enamoramos', 'La canción'), Albert Salazar ('El cautivo', 'El Internado: Las Cumbres') y Nacho Fresneda ('El ministerio del tiempo', 'Hospital Central').

Alfonso Bassave, Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros completan el reparto de los ocho últimos episodios de 'Respira'.

Así será la última temporada de 'Respira'

En esta tercera temporada, la llegada como nueva gestora del hospital de la podcaster Judit Casat (Belén Cuesta), pondrá contra las cuerdas a todos los sanitarios y, sobre todo, a la presidenta Patricia Segura (Najwa Nimri). Mientras que la lucha entre las cirujanas Jésica (Blanca Suárez) y Pilar (Aitana Sánchez–Gijón) por la jefatura del servicio abrirá una brecha difícil de cerrar.

Biel (Manu Ríos) tendrá que decidir entre Jésica y Lucía (Claudia Traisac) mientras aterriza en un nuevo departamento que despierta todos sus traumas del pasado. Por su lado, Quique (Xoán Fórneas) descubrirá verdades muy duras sobre sí mismo después de que Jon (Pablo Alborán) evite todo contacto con él.

Por último, May (Marwa Bakhat) verá peligrar su relación con Rocío (Macarena Rueda), esta vez por culpa suya... ¿Y Néstor (Borja Luna) y Patricia? ¿Se curará la presidenta? ¿Por fin admitirán lo que sienten el uno por el otro?