Confirmado por Netflix: El futuro de la serie 'Respira' se aclara tras su 2ª temporada con Pablo Alborán

Tras no renovar algunas de sus ficciones estrenadas en 2025 como 'El refugio atómico' u 'Olympo', Netflix ha anunciado este martes que otra de sus series españolas si que contará con una nueva temporada. Se trata de 'Respira', el drama médico creado por Carlos Montero ('Élite').

De esta manera, después de que 'Olympo' no haya renovado por una segunda temporada, Netflix si que ha querido continuar otra de las series de El Desorden Crea. Una decisión que llega cuatro meses después del lanzamiento de la segunda temporada.

Y es que en Netflix están muy felices del rendimiento de 'Respira', cuya segunda temporada contó con el aliciente del debut de Pablo Alborán como actor. En sus primeros días, la serie sumó 10,2 millones de horas vistas (1,5 millones de espectadores) y logró duplicar la cifra en su primera semana completa, alcanzando 20,1 millones de horas y 2,9 millones de espectadores.

Unas cifras que le han bastado a Netflix para mantener su confianza en 'Respira' y con el que las puertas del Hospital Joaquín Sorolla se mantendrán abiertas pese a que en el Top 10 semanal de habla no inglesa apenas pudo mantenerse.

Hay que recordar que el reparto de 'Respira' está encabezado por Blanca Suárez, Manu Ríos, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Alfonso Bassave y Borja Luna, entre otros. Mientras que en su segunda temporada se incorporó como decimos Pablo Alborán. Queda por ver si el cantante repetirá en la tercera temporada o no.