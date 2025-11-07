¿Tendrá tercera temporada 'Respira', la serie española más vista de Netflix actualmente?

Hace solo siete días que Netflix estrenó la segunda temporada de 'Respira', el drama médico creado por Carlos Montero ('Élite'), marcada por el debut de Pablo Alborán como actor. Un lanzamiento que parece haber sido todo un éxito.

De hecho, por ahora, 'Respira' se mantiene entre lo más visto del Top 10 de Netflix en nuestro país. Pero además parece que la plataforma sigue confiando en la serie protagonizada por Blanca Suárez, Najwa Nimri y Manu Ríos, entre otros según la determinación que han tomado.

Y es que según avanza Teleaudiencias, 'Respira' contará con una tercera temporada en Netflix, con lo que las puertas del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia seguirán abiertas y podremos seguir viendo que les ocurre a los personajes.

Cabe recordar que el final de la segunda temporada de 'Respira' dejó a todos con el corazón en un puño con Patricia Segura (Najwa Nimri) en plena lucha contra el cáncer con un tratamiento experimental, cuyos datos han sido manipulados; y con Jésica (Blanca Suárez) batiéndose entre su crecimiento profesional y personal.

Por su parte, Néstor (Borja Luna) y Biel (Manu Ríos) intentaban destapar todas las irregularidades de Sophie (Rachel Lascar), la nueva oncóloga, y sus tratamientos experimentales y más tras su desaparición con todos los documentos.

Con la renovación por su tercera temporada se confirma la gran apuesta de Netflix por Carlos Montero después de que otra de sus producciones, 'Élite' llegara a las ocho temporadas. Y es que son pocas las producciones españolas que se ganan la renovación de Netflix. La última en ganárselo también ha sido 'Animal'.

Así es la segunda temporada de 'Respira'

En la segunda temporada de 'Respira', el Joaquín Sorolla se transforma ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.