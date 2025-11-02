El público dicta esta sentencia a 'Respira 2' en Netflix, con veredicto atronador sobre Pablo Alborán

Netflix ha estrenado este fin de semana la segunda temporada de 'Respira', la serie médica creada por Carlos Montero ('Élite'). El drama hospitalario ha vuelto a la plataforma marcado por la sonada incorporación de Pablo Alborán, que debuta como actor dando vida al doctor Jon Balanzategui. La expectación por este lanzamiento ha sido máxima, y en apenas 24 horas ya es la serie número uno de la plataforma en España.

Compuesta por ocho nuevos episodios, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Alfonso Bassave y Borja Luna se mantienen al frente del reparto de la ficción española en su temporada 2. Al elenco artístico de 'Respira' en el que también figuran Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac se suman esta nueva tanda el cantante Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar.

En la segunda temporada de 'Respira', el Joaquín Sorolla se transforma ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.

Las reacciones en 'X' al lanzamiento de 'Respira 2' no se han hecho esperar y varios espectadores están poniendo el foco en que lo más reseñable de los nuevos episodios es el contexto político y el trasfondo de denuncia social. "'Respira' devuelve el universo médico al panorama nacional con su segunda temporada, no exenta de crítica política y denuncia, foco que da valor a Netflix", comenta el perfil especializado Previously Series.

Por otra parte, los que ya se han visto de maratón toda la temporada, se han quedado con ganas de más y piden una tercera temporada, que no ha sido confirmada aún por parte de Netflix, pero se da por hecha si las audiencias acompañan. "¿Soy la única que con el final de la segunda temporada de 'Respira' se ha quedado como que falta algo?", apunta una televidente.

Mientras que el reparto de la producción también ha sido objeto de elogios. "Puede ser de los mejores repartos de actores en series españolas, sin duda"; "Najwa Nimri, Blanca Suárez y Aitana Sánchez-Gijón tirando del carro en la temporada 2", "Blanca Suárez carga con fuerza con el protagonismo" o "Blanca Suárez arregla cualquier serie" se ha podido leer entre los comentarios.

El contexto político es lo que más me gusta de esta y la anterior temporada de #Respira, de @NetflixES, pero siento que los nuevos capítulos no aportan nada nuevo, salvo las sorprendentes dotes interpretativas de @pabloalboran.

Se ve respondiendo las notificaciones



⭐️⭐️••• pic.twitter.com/9RyhxLjHz1 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) November 1, 2025

#PrevCrítica #RespiraNetflix



🔸NOTA: 7️⃣



✔️#Respira devuelve el universo médico al panorama nacional con su 2T, no exenta de crítica política y denuncia, foco que da valor a @NetflixES

✔️@blancasuarezweb carga con fuerza con el protagonismo de la 2T. La SOBRESALIENTE… pic.twitter.com/5PjAyCH1x6 — Previously Series (@PreviouslySerie) October 31, 2025

Najwa Nimri, Blanca Suárez y Aitana Sánchez-Gijón tirando del carro en la temporada 2. Ya está, ya lo he dicho #Respira — zu (@FromHilltop) October 31, 2025

los pedazo de actores que tiene #Respira ? Puede ser de los mejores repartos de actores en series españolas sin dudaaaa🤌🏻💗 — anissa (@anissapanal) October 31, 2025

he visto a najwa interpretar diversidad de personajes y justo cuando pienso que es imposible que su trabajo supere al anterior #respira me pone una escena así de fuerte y lo pierdo TODO pic.twitter.com/xOzcqHsA9D — ✩ (@masseductions) October 31, 2025

Cómo me vas a dejar así con ese último capítulo #Respira

Necesito más capitulos pic.twitter.com/ZMS5zJh6wL — | Stefany | (@SGhostmas) November 1, 2025

De la serie #respira solo dure un par de cosas:

- Mejor trama que la uno.

- Blanca Suárez arregla cualquier serie.

- Poco desarrollo de amoríos ( ya que de medicina, buah…)

- NO HAN VISTO UN NEONATO SE 28 SG EN SU VIDA. — Bona Dea (@bn759662564) November 1, 2025

La segunda temporada me está gustando más! Además, parece que está de moda que los cantantes tipo @AnaMenaMusic y @pabloalboran salten a la pequeña y gran pantalla. Sorprendida me hallo #Respira — VieleLache (@VieleLache) November 1, 2025

Soy la única que con el final de la segunda temporada de respira se ha quedado como que falta algo ...#Respira pic.twitter.com/WLo1deE3Ou — ana ✨🥭🏳️‍🌈💢 (@aaan_9) October 31, 2025

La he visto hoy toda de corrido 🫢, que buena segunda temporada, cada capítulo me ha dejado expectante y #ManuRios! 🔥 #Respira — Dany (@danyjimenez121) November 1, 2025

necesito la tercera temporada de #respira ya! — edinson 🌱💚 (@AgroNoya) November 1, 2025

Pero si hay algo que están monopolizando a las reacciones a 'Respira 2' está siendo el debut de Pablo Alborán, que da vida al nuevo cirujano del hospital, con una trama amorosa gay incluida que está haciendo las delicias del público. Hay gran consenso entre la audiencia tras comprobar las sorprendentes dotes interpretativas del cantante: "Pablo Alborán actúa mejor que mucha gente de la industria", resalta un usuario y su opinión es compartida por muchos televidentes.

viendo la temporada 2 de respira y… q pablo alborán actúe mejor q la mitad del reparto pic.twitter.com/TTywUQ0yEN — némesis! ★ (@n_em3sis) October 31, 2025

me encanta pablo alborán 😭 #Respira — salvia (@salvialpz) October 31, 2025

Lo bien que actúa Pablo Alborán madre de dios, me ha encantado — ana!!!🐦‍⬛🫧 (@anaaaaaa001) November 1, 2025

no voy a ser yo quien lo diga pero pablo alborán actúa mejor que mucha gente de la industria pff — anabel🌻 (@anabelrieraa) October 31, 2025

Pablo Alborán es como muy buen actor no ? #respira2 #Pabloalboran — Poloamado (@PoloAmadox) October 31, 2025

Yo cada vez que aparecen Pablo Alborán o Manu Ríos en la serie: pic.twitter.com/FMz6GnttGp — Mailén (@_mailenn___) October 31, 2025