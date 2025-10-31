Quién es quién en 'Respira': Conoce a todos los personajes de la segunda temporada de la serie de Netflix

Netflix ha estrenado este viernes 31 de octubre la segunda temporada de 'Respira', la serie creada por Carlos Montero. El drama hospitalario regresa con ocho nuevos episodios marcados por la incorporación de Pablo Alborán, que debuta como actor dando vida al doctor Jon Balanzategui.

Najwa Nimri ("La virgen roja", 'La casa de papel'), Aitana Sánchez-Gijón ("Madres paralelas", 'Velvet Colección'), Blanca Suárez ("La huella del mal", 'Las chicas del cable'), Manu Ríos ('Élite', 'El silencio'), Borja Luna ('Cristo y Rey', 'Sin huellas'), Alfonso Bassave ('El inmortal', 'Estoy vivo') se mantienen al frente del reparto de la ficción creada por Carlos Montero ('Élite').

Al elenco de 'Respira' en el que también figuran Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac se suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar.

Sinopsis de la segunda temporada

El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.

Los personajes principales de 'Respira'

Blanca Suárez es Jésica Donoso

Blanca Suárez vuelve a dar vida a Jésica Donoso, una de las mejores cirujanas del Hospital Joaquín Sorolla. En esta nueva temporada además se enfrentará a varios dilemas y problemas. Uno de ellos es el triángulo amoroso que tiene abierto entre Biel y Lluís. Por si fuera poco, la nueva dirección del hospital pondrá a prueba su vocación. Y además tendrá que dar el salto al otro lado y pasar una complicada operación. ¿La superará?

Manu Ríos es Biel de Felipe

Manu Ríos interpreta a Biel de Felipe, uno de los residentes más implicados y que más pasión demuestra por la medicina. Pero todo se complica cuando se deja llevar por su corazón. Si en la primera temporada su relación con Jésica le puso al límite, en esta nueva temporada no será menos. Además su impulsividad y su pasión harán que todo pueda explotar ante el nuevo modelo del hospital con gestión privada.

Najwa Nimri es Patricia Segura

Najwa Nimri vuelve a meterse en la piel de Patricia Segura, la presidenta de la Comunidad Valenciana. La política sigue luchando contra el cáncer con la ayuda del doctor Néstor Moa. Pero su decisión de privatizar el hospital en el que se está tratando podría traerle más de un problema.

Aitana Sánchez-Gijón es Pilar Amaro

Aitana Sánchez-Gijón retoma el papel de Pilar Amaro, la jefa de cirugía del Hospital Joaquín Sorolla. Al igual que ya le pasó en la primera temporada, su papel de madre le hará tener que lidiar con los problemas de su hijo Óscar con su adicción a las drogas. Algo que le volverá a generar más que un problema familiar.

Borja Luna es Néstor Moa

El actor Borja Luna interpreta a Néstor Moa, el que es considerado uno de los mejores oncólogos de España. Es un médico comprometido y como era de esperar, el nuevo modelo del hospital con gestión privada no le hace ninguna gracia pues es uno de los máximos defensores de la sanidad pública. Algo que le traerá más que un conflicto con Patricia.

Alfonso Bassave es Lluís Jornet

Alfonso Bassave vuelve a dar vida a Lluís Jornet, el director del Hospital Joaquín Sorolla. Su relación con Jésica pende de un hilo después del affaire de esta con Biel y de que él esté más centrado en el trabajo que en la relación. El nuevo modelo del hospital podría ponerle en jaque.

Xoán Fórneas es Quique Román

El actor gallego Xoán Fórneas sigue interpretando a Quique Román, médico residente y tecnólogo. Es uno de los médicos que más se compromete en la lucha contra el nuevo modelo de gestión del Hospital pues está en contra de la sanidad privada. Su relación con Óscar, el hijo de Pilar, le trae por el camino de la amargura. Aunque parece que podría olvidarse del joven y poner la vista en el nuevo cirujano plástico.

Ana Rayo es Leonor Santapau

La actriz Ana Rayo es Leonor Santapau, la ex mujer de Lluís, ginecóloga, médica adjunta de May. La médico volverá a poder tener más que un problema tras lo que hizo para proteger a su hijo Hugo (Álex Medina).

Los nuevos fichajes de 'Respira' en su segunda temporada

Pablo Alborán es Jon Balanzetegui

El cantante Pablo Alborán debuta como actor en 'Respira' dando vida al doctor Jon Balanzategui. Se trata del nuevo cirujano plástico que será clave en muchas de las tramas médicas de esta temporada. Además entablará una relación muy especial con Quique (Xoán Fórneas).

Gustavo Salmerón es Nicolás

El actor Gustavo Salmerón ('Legado') da vida a Nicolás, un médico experimentado que llega al Hospital Joaquín Sorolla aportando nuevas perspectivas profesionales y personales de cara a los conflictos que se producirán en el centro médico ante el cambio de modelo con el inicio de la gestión privada.

Rachel Lascar es Sophie

La actriz franco-española Rachel Lascar a quién hemos podido ver en series como 'Berlín' o 'Marbella' y en películas como 'A través de tu mirada' se incorpora al reparto de 'Respira' para dar vida a Sophie. Se trata de una prestigiosa oncóloga internacional que revoluciona el hospital con métodos innovadores que se enfrentará tanto al modelo de gestión privada como a algunos compañeros.