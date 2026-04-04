'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 5 de abril: Ferit salva la vida de Seyran

Pese a que es Semana santa y este domingo es el Domingo de Resurrección y muchos españoles estarán de vuelta de sus vacaciones, Antena 3 ha decidido mantener 'Una nueva vida' con un nuevo episodio a diferencia de lo que ha hecho La Sexta con 'Lo de Évole', que vuelve a descansar por segunda semana consecutiva.

Así, este domingo, Antena 3 emitirá el final del capítulo 80 y el comienzo del capítulo 81 de 'Una nueva vida' con Ferit salvando la vida de Seyran tras el secuestro de Sinan, que consigue escapar de la policía.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit consigue salvar a Seyran y Diyar se presenta en el hospital como su abogada.

Sinan consigue escapar, pero sigue obsesionado con Seyran. Mientras, Ferit lleva a Seyran a la mansión, ya que está muy preocupado y quiere protegerla hasta que consigan atrapar a Sinan.

Kazim está haciendo todo lo posible por recuperar a Esme ahora que está embarazada.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Abidin se enfrentaba a Ferit porque siempre ha trabajado bajo sus órdenes y ahora que ha descubierto que es un Korhan quería que se haga justicia.

Sinan insistía a Seyran para tener un acercamiento íntimo, pero ella no podía y le rechazaba. Además, decidía cortar su relación. Asimismo, Seyran confesaba a Ferit que no ha sido capaz de olvidarle y que ya no puede tocar ni querer a otra persona. Ferit aseguraba que sufrió mucho tras perderla. Los dos se emocionaban hablando de su pasado, pero coincidían en que su relación ya acabó.

Ferit estaba celebrando su compromiso con Diyar cuando se enteraba de que Sinan se había llevado a Seyran a una cabaña con la intención de acabar con la vida de ambos.