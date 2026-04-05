Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 6 al 10 de abril: El giro con Andrés y Valentina y el secreto de Salazar, al descubierto

'Sueños de libertad' encara una nueva semana en Antena 3 después de su breve parón el Viernes Santo. La ficción vive un momento de cambios con la marcha de Luz (Carolina Lapausa), la llegada de Ángel (Juan Vergara) y el regreso de Pelayo (Alejandro Albarracín).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril a continuación:

Avance del capítulo 533 de 'Sueños de libertad' del lunes 6 de abril

Paula y Tasio se dejan llevar por su pasión

Mabel sigue muy afectada tras conocer la infidelidad de su padre y ni siquiera el bonito gesto que tiene Salva con ella logra reconfortarla. Además la joven decide por ahora guardar silencio y no contarle nada a su hermano Miguel sobre los problemas en el matrimonio de sus padres. Por otro lado, Gregorio le cuenta a Salva que tiene una entrevista de trabajo, algo que necesita para encauzar su vida tras su paso por la cárcel.

Beatriz está preocupada pues teme que el enfrentamiento entre Gabriel y Begoña pueda perjudicar a su chantaje. En la casa de los De La Reina, Pelayo se siente culpable de la infelicidad que vive Marta a raíz de la marcha de Fina. Paralelamente, el marido de Marta propone utilizar su recepción para mejorar la imagen reputacional de la familia tras lo publicado sobre Damián.

En la tienda, Begoña conoce a Valentina y se lleva una grata impresión de la dependienta con la que Andrés está empezando a dejarse llevar. Y en el dispensario, Miguel intenta presionar a su madre para que arregle los problemas con su padre y la situación de su casa vuelva a la normalidad. Es entonces cuando Mabel le insta a su hermano a que hable con su padre y finalmente Pablo le cuenta a su hijo la verdad sobre su infidelidad.

Gabriel vuelve a enfrentarse con Begoña por dejar al pequeño Juan a cargo de Beatriz. Eduardo, el chófer, es testigo de la tensión en el matrimonio y no duda en mostrarle su apoyo a la enfermera. Y Gregorio decide aliarse con Álvaro después de fracasar en su entrevista de trabajo. Mientras, Damián trata de buscar soluciones a la desesperada para conseguir que Julia le perdone pero Digna le aconseja que deje pasar el tiempo para que la niña pueda perdonarle.

Carmen se sorprende al ver que David ha regresado a Toledo para encargarse de las obras de la casa cuna. Y el operario le deja claro que lo de la última vez fue solo un beso y que no va a volver a pasar. Por su parte, Tasio da el paso y le confiesa a Paula lo que está empezando a sentir por ella y los dos terminan besándose.

Avance del capítulo 534 de 'Sueños de libertad' del martes 7 de abril

Tasio apuesta por su matrimonio con Carmen

Tasio trata de ocultar a Carmen su desliz con Paula mientras que su mujer le cuenta que David ha regresado a Toledo por las obras de la casa cuna. Los dos deciden olvidar sus sentimientos y apostar por su matrimonio.

Begoña regresa de Pelahustán y le agradece su ayuda a Eduardo. Mientras que el chófer se disculpa por haber provocado que tenga problemas con su marido por su culpa. Tras ello, ambos tienen un momento de acercamiento. Por su parte, Valentina y Andrés dan un paso más allá con una comida y empieza a consolidarse su conexión.

En el dispensario, Miguel se disculpa con su madre por haber sido brusco con ella y no duda en mostrarle todo su apoyo ante la infidelidad de su padre y el dolor que tiene hacia Pablo. Paralelamente, Mabel no duda en confrontar a su progenitor por lo que ha hecho con su madre y le muestra su gran decepción con él. Asimismo, Mabel rechaza la invitación de Salva para evitar problemas con Claudia.

Begoña se encuentra con Pelayo y le presenta a Juanito y a Antonia (Beatriz). El problema llega cuando el marido de Marta dice conocer a la primera mujer de Gabriel de su estancia en México poniéndole contra las cuerdas como destape su verdadera identidad. Mientras, Eduardo trata de indagar sobre los problemas matrimoniales entre Begoña y Gabriel pero Manuela opta por guardar silencio y le recuerda que el es el chófer. Por su parte, Gabriel intenta suavizar su relación con Beatriz y le entrega una nueva cantidad de dinero.

Gregorio empieza a trabajar con Álvaro y ambos aprovechan los descuidos de los transeúntes para robarles. Por último, Digna habla con Begoña para que consiga que Julia acuda a la recepción a Pelayo para tratar de reconciliarla con su abuelo. Y Tasio no para de tener gestos cómplices con Carmen provocando que su mujer sospeche de que algo le pasa a su marido.

Avance del capítulo 535 de 'Sueños de libertad' del miércoles 8 de abril

Nieves y Pablo Salazar atraviesan su mayor crisis

Beatriz muestra su miedo y preocupación con la presencia de Pelayo en Toledo y que pueda descubrir quién es en realidad. Álvaro trata de restarle importancia al encuentro que mantuvo con él en la embajada de México pero ella insiste en ir con cautela porque su pasado antes o después le puede estallar en las manos.

Carmen le pide disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella desde que llegó a la casa de los De La Reina provocando que la doncella se sienta aún más culpable por haberse liado con su marido. Tras ello, decide hablar con Tasio para cortar de raíz su idilio y él también le sorprende al decir que quiere apostar por su matrimonio.

Begoña intenta que Julia acuda a la recepción a Pelayo pero la niña insiste en su negativa pues no quiere volver a ver a su abuelo. Y en casa de los Salazar, Nieves vuelve a recriminar a Pablo que le haya sido infiel con Marisol provocando que Miguel se entere de quién era la amante de su padre y huya despavorido al conocer la verdad. Y tras ello, Miguel se refugia en el alcohol.

Marta invita a Cloe a la fiesta en honor de Pelayo pero la francesa rechaza la proposición porque es incapaz de seguir dejando de lado sus sentimientos hacia la De La Reina. También Digna se lleva una desilusión al saber que Julia no quiere ir a la fiesta porque sigue sin perdonar a su abuelo. Y Manuela empieza a preocuparse por el interés de Eduardo en Begoña.

Gabriel sigue manipulando a Julia para evitar que perdone a su abuelo logrando que su reconciliación esté cada vez más lejos. Por si fuera poco el abogado termina presentándose en la fiesta arruinando el brindis por Digna dejando claro que fue él quién promovió la vuelta de Flor Divina. Finalmente, Begoña es testigo del beso que se dan Andrés y Valentina confirmando su relación.

Avance del capítulo 536 de 'Sueños de libertad' del jueves 9 de abril

Miguel Salazar se refugia en el alcohol

Tras dinamitar el brindis de Digna, Damián se enfrenta con su sobrino acusándole de haber acaparado todo el protagonismo que no le pertenece. Digna decide intervenir para evitar males mayores y que todo acabe en un escándalo con los invitados en casa.

Begoña se disculpa con Digna por el escándalo provocado por su marido y se confiesa con Andrés por la difícil situación que atraviesa en casa. Tras descubrir la manipulación a Julia, Andrés se compromete a mediar para intentar que su sobrina perdone a su abuelo. Y Eduardo sigue mostrando su gran interés en Begoña tras descubrir la verdadera cara de Gabriel.

Claudia se encuentra a Miguel borracho en el almacén de la tienda y decide llevarle a su habitación para que pueda recuperarse. Tras ello, pone al corriente a Nieves del paradero de su hijo calmando su preocupación por donde podría haber acabado el joven. Por su parte, Valentina pone al corriente a Claudia de su incipiente relación con Andrés.

Álvaro le propone a Gregorio un nuevo negocio para conseguir dinero pues está cansado de pequeños robos en la calle y le insta a robar productos de la fábrica para poderlos revender. Mientras, Begoña vuelve a mostrarse muy dolida con Gabriel y empieza a compararle con la maldad de Jesús.

Tasio trata de reconducir su matrimonio con Carmen y le demuestra que sus rencillas con David son cosa del pasado mientras que Paula se confiesa con Eduardo sobre sus sentimientos hacia el De La Reina. Finalmente, Miguel se enfrenta con Pablo por su infidelidad con Marisol y las excusas de su padre hacen que se acreciente su indignación con él.

Avance del capítulo 537 de 'Sueños de libertad' del viernes 10 de abril

Álvaro y Gregorio siguen con sus negocios

Begoña se ve forzada a aceptar un plan familiar con Gabriel y Julia, algo que no le apetece nada después de todo lo que hizo el abogado en la comida en honor a Pelayo. También Salva se ve obligado a aceptar una invitación de Claudia aunque no le apetece mucho.

Andrés y Valentina siguen dando pasos en su incipiente relación y acuerdan una jornada romántica haciendo un picnic en el río. Mientras, ambos comparten complicidad en la oficina justo cuando Gabriel está a punto de pillarles dándose un beso. Por su parte, Paula vuelve a mostrar frialdad con Tasio con la intención de poner fin a sus sentimientos por él.

Miguel insiste en no querer saber nada de su padre mientras Nieves muestra su preocupación por cómo puede afectar todo esto a su hijo. La enfermera le pide a su hijo que se abra en canal sobre lo que piensa y siente y él termina mostrando su decepción porque su madre no fuera capaz de darse cuenta antes.

Gorito engaña a Salva sobre su nuevo trabajo y le oculta el turbio negocio en el que está metido junto a Álvaro para sacar dinero con la reventa de productos de la fábrica. Mientras Beatriz empieza a estar en jaque después de que Pelayo le reconozca y aunque ella intenta evitar sus sospechas, él insiste en su teoría y ella lo confirma.

Finalmente, Pablo Salazar trata de hablar con su hijo pero Miguel insiste en mostrarse completamente cabreado con él. Asimismo, Nieves intenta que sus hijos perdonen a su padre pero él deja claro que no le va a perdonar y confiesa su decisión de marcharse de casa y trasladarse al apartamento del dispensario a vivir.