El 'Telediario' de TVE vive un "complicado" directo, con Alejandra Herranz apurada por la periodista Cristina Blach

La primera edición del 'Telediario' en La 1 de TVE y Canal 24 horas de este lunes 4 de mayo ha tenido una accidentada conexión en directo entre Alejandra Herranz, presentadora en plató, y Cristina Blach, periodista especializada en información de tribunales.

Ha ocurrido exactamente al abordar la declaración de José Luis Ábalos en la recta final del juicio de la trama mascarillas. Herranz ha dado paso a la reportera en cuestión, pero ella no escuchaba la señal de plató, por lo que ha habido que alterar el guion previsto.

"Yo no tengo retorno. Estoy escuchando a control, no tengo retorno", indicaba Cristina Blach a edición y realización. Así, Alejandra ha salido en su rescate y ha tomado las riendas de la situación rápidamente para no alterar en exceso la escaleta del 'Telediario'.

"Efectivamente, nuestra compañera no nos estaba escuchando", ha confirmado la conductora desde el estudio, que ha dado paso a la pieza elaborada por el equipo de redacción resumiendo cómo ha sido la declaración del exministro de Fomento en el Tribunal Supremo.

A continuación, se ha conectado de nuevo con la periodista, cuyo retorno ya tenía arreglado: "Creo que Cristina Blach ya sí nos puede escuchar". Sin embargo, la profesional ha tenido grandes dificultades para realizar su crónica debido a un ataque de tos motivado por los altos índices de polen. "Disculpad", ha dicho con cara de angustia.

"Queríamos hacerte una segunda pregunta. No sé si tienes algo de agua por ahí", le ha interpelado justo después Alejandra Herranz, que estaba sufriendo por ver a su compañera en apuros. "Discúlpame, Alejandra, es que hay muchísimo polen, tengo polen en la garganta y me está costando un poco contaros los que quería contaros", ha aducido Cristina.

No obstante, esa segunda intervención de la experta en tribunales ha resultado más satisfactoria que la primera, demostrando una gran profesionalidad. "Gracias por esa conexión que ha sido un poco complicada", ha zanjado la presentadora del 'Telediario 1' antes de cambiar de asunto.