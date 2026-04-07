La 1 de RTVE le planta una dura competencia a 'Supervivientes' en Telecinco en la programación de este martes

'Supervivientes 2026', en su edición de 'Tierra de Nadie', tendrá una fuerte competencia por parte de RTVE. Y es que 'la borrasca' Henar impactará en el prime time de La 1 este martes 7 de abril después de 'La Revuelta', enfrentándose así al programa presentado por Ion Aramendi en Telecinco.

Después de semanas de intensa promoción, 'Al cielo con ella' consumará su salto de La 2 a la cadena principal de la corporación pública. Una estrategia de programación que aguarda muchos paralelismos con el extinto 'Late Xou' de Marc Giró, al que buscan reemplazo.

En este caso, hay que recordar que el formato de Henar Álvarez arrancó como contenido para RTVE Play, pero el boom que supuso, siendo el mejor estreno original de la historia de la plataforma bajo demanda y uno de los espacios de mayor viralidad, le encumbró a La 2, donde posteriormente se consolidó en las noches de los domingos. Sin ir más lejos, en marzo logró una media del 3,4% de cuota de pantalla y 406.000 espectadores, su mayor registro mensual histórico en miles.

Un crecimiento que avala la decisión de probar este rompedor producto en la franja de máximo consumo de La 1. La primera invitada será la cantante internacional Shakira, a quien Henar y el equipo de 'Al cielo con ella' han entrevistado hace unas semanas en México. Esta entrevista enlatada será la única que la colombiana concederá a un programa español, lo cual es un señuelo de cara al 'estreno' de este martes.

Para completar el primer programa en La 1, Rossy de Palma y Sergio Dalma también acudirán al plató de 'Al cielo con ella', que, pese al ascenso de cadena, no renunciará a sus señas de identidad; manteniendo un estilo propio, una mirada contemporánea y su particular capacidad de convertir cada entrega en una fiesta.

En ese sentido, Sergio Calderón, actual director de RTVE, aseguraba recientemente que el objetivo del programa "es ofrecer una mirada atípica y pasar un buen rato" y que se tratará de "un proyecto que nace con humildad, como la gente de barrio, sin pretensiones".

Para quienes desconozcan aún el producto, 'Al cielo con ella' es un espacio donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles en un formato cercano, ácido y gamberro. Por él desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión o el deporte.

Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros, se mantienen como colaboradores. Se suma a este plantel la actriz Carmina Barrios como principal novedad de esta nueva etapa en el prime time de La 1.

'Al cielo con ella 🌤️' y Henar Álvarez aterrizan 🛬 en @La1_tve con @shakira como invitada estelar.



Este martes, 7 de abril, después de 'La Revuelta'. https://t.co/SfS8k4qAfC pic.twitter.com/4sxOIEjPBM — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 7, 2026

Por su parte, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' no le pondrá fácil el liderazgo en audiencias a esta nueva apuesta de La 1. La quinta gala conducida por Ion Aramendi albergará la ceremonia de salvación entre Claudia, Maica, Ivonne y Teresa, un duro juego de prelíder, el regreso de la Zona Roja con posibles castigos y la reaparición de Paola Olmedo, última expulsada, en plató.