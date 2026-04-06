'Supervivientes' hace historia de la TV con el récord en apnea de Jaime Astrain y las marcas alcanzadas por Aratz y Maica

Jaime Astrain se ha convertido en el gran protagonista de la última entrega de 'Conexión Honduras'. Este domingo, 5 de abril, durante la gala presentada por Sandra Barneda, los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaron a 'La batalla de titanes' para intentar conseguir la recompensa. La apnea era una de las pruebas a las que todos ellos se tuvieron que enfrentar, y lo hicieron en grupo.

Por equipos, cada uno de ellos fue sumergiéndose en el agua para intentar aguantar el mayor tiempo posible. Cuando no podían más, salían a la superficie para que continuase el siguiente compañero. María Lamela explicó cómo conseguirían ganar la prueba: "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego".

El primer equipo en someterse al reto era Playa Victoria. Después de que todos sus integrantes hicieran la prueba acumulaban un tiempo grupal de 17 minutos y 13 segundos. A continuación, llegaba el turno de Playa Derrota. Sus integrantes lo dieron todo para intentar vencer a sus contrincantes, y vaya si lo consiguieron.

Aratz Lakunza acumuló un tiempo impresionante de 4 minutos y 30 segundos, al igual que Maica Benedicto, que dejó a todos en shock con su resistencia. Sin embargo, fue Jaime Astrain el que consiguió hacer historia en 'Supervivientes'. La pareja de Lidia Torrent logró batir el récord que hasta ahora mantenía Rubén Torres, quien en su edición llegó a los 4 minutos y 45 minutos. Astrain permaneció bajo el agua 5 minutos y 4 segundos. Una auténtica proeza. Finalmente, su equipo acumuló un tiempo de 23 minutos y 59 segundos, superando así a los de Playa Victoria gracias a Jaime, Aratz y Maica, que conquistaron la apnea con sus espectaculares tiempos.

Jaime Astrain no puede contener la emoción ante su gesta en 'Supervivientes 2026'

Al acabar la prueba, María Lamela le comunicaba al concursante lo que había conseguido: "Has batido el récord histórico de 'Supervivientes' en apnea". Él, muy emocionado, no dudaba en dedicar unas palabras a su pareja y madre de su hija, Lidia Torrent: "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida que está en casa cuidando de nuestra hija".

Rubén Torres, ganador de 'Supervivientes All Stars 2', que se encontraba en el plató, confesó que le había dolido verse superado por Jaime Astrain. De esta forma, el récord de apenas en 'Superviviente' queda así. En primer lugar, Jaime Astrain con 5 minutos y 4 segundos. En segunda posición Rubén Torres (04:45), seguido por Aratz Lakuntza (04:30), Carla Barber (04:20) y Maica Benedicto (04:12).