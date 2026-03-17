Lidia Torrent reacciona al choque de su pareja Jaime Astrain y Marisa Jara en 'SV 2026' y lanza una advertencia

Tras casi dos semanas de concurso, los participantes de 'Supervivientes 2026' ya han protagonizado numerosos encontronazos. El último ha tenido como protagonistas a Jaime Astrain y a Marisa Jara. Un rifirrafe sobre el que se ha pronunciado Lidia Torrent, la pareja del primero y madre de su hija Elsa, quien no ha dudado en salir en su defensa.

La joven presentadora ha reconocido aún estar en "shock emocional" con la marcha de su pareja a Honduras: "Aún digiriendo todo", ha empezado diciendo en declaraciones a Europa Press. Pero confiesa que "lo está haciendo genial, estamos muy orgullosos de él y estamos viendo lo que esperábamos, que esté fuerte mentalmente, que esté en las pruebas dándolo todo y siendo una máquina".

Eso sí, Lidia Torrent prefiere no entrar a valorar los conflictos de Jaime en 'Supervivientes', donde le hemos visto enzarzarse en una discusión con su compañera, Marisa Jara. "Ellos enterraron el hacha de guerra, o sea que si ellos ya han dicho que está todo bien, pues nada, ¿para qué hurgar más?", asegura la hija de Elsa Anka.

Lidia Torrent valora el concurso de Jaime Astrain

Aunque conociéndole como le conoce, cree que no se meterá en discusiones absurdas, si bien advierte que "Jaime tiene carácter y dirá las cosas que sienta y piense. Pero prima sobre todo que está en una circunstancia X en la que es fácil saltar, pero luego cuando se baja toda tierra ya te entiendes mejor y eso es lo que les ha pasado a ellos", sentencia Lidia Torrent. A la pregunta del reportero sobre si le visitará en Honduras, ella no lo tiene claro: "Eso es ya suponer mucho", comenta entre risas.

Jaime Astrain es un exfutbolista, colaborador de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' y que, además, ha hecho sus pinitos como modelo. También ha participado en otros formatos de telerralidad, como 'Traitors España', en HBO Max, donde participó en 2023 y en donde llegó a la final, quedando en quinta posición. Un año después, concursó en 'Baila como puedas', el talent de baile que presentó Anne Igartiburu en La 1 de TVE.

En el terreno personal, Jaime Astrain está feliz junto a Lidia Torrent, con la que tiene una hija en común, Elsa, nacida en el año 2022. El joven entró en 'Supervivientes 2026' con ganas de que se reconociera su fortalece y su capacidad de lucha, como así lo reconoció en su vídeo de presentación: "No tengo ningún miedo, pero lo que sí que tengo son muchísimas ganas de ponerme a prueba, superarme a mí mismo, competir en cada prueba y vivir una experiencia única".