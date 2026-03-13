Jaime Astrain y Marisa Jara protagonizaron el gran desencuentro de la noche en la gala 2 de 'Supervivientes 2026'. A la modelo le sentó fatal que, el martes, en la 'Zona Roja', la asamblea en la que tienen la oportunidad de castigar al miembro del equipo que consideran que se lo merece, el ex futbolista la eligiera a ella.

"No entendí que volvieses a poner mi nombre. No me parece bien. Al decir que es un castigo y sabiendo la semana de perros que he pasado, me sentó mal", le admitió Marisa a Jaime en playa. Un conflicto que se recogió en La Palapa y que derivó en un fuerte encontronazo cargado de descalificaciones.

Jorge Javier Vázquez preguntó a Marisa Jara si cree que Jaime Astrain la tiene tomada con ella. "A mí me da la sensación de que sí. No veo normal que viendo él lo mal que lo había pasado con tantos dolores coja la tabla y ponga mi nombre para un castigo cuando Gabriela Guillén se ofreció y dijo 'ponedme a mí'. Esto en mi tierra se llama suavón y ya está", clamó la concursante.

"Suavón es el que va por delante con una risa y por detrás te la mete, el que te traiciona por detrás", aclaró respecto al apelativo con el que rebautizó al superviviente. "No creo que sea de esos, pero me sorprende cómo a Marisa le importan las cosas cuando hay cámaras", le arreó Jaime.

"¿Perdona?", saltó Marisa como un resorte. "Estoy hablando, te callas porque estoy hablando", le cortó él, visiblemente enfadado. "No me mandas a callar tú a mí eh, tú a mí no me mandas callar. Justamente soy yo la que pasa de todas las cámaras, así que no digas esa gilipollez. El que está todo el día posando la carita delante de la cámara eres tú. ¡Qué cojones! Que parece esto la Fashion Week", le confrontó la andaluza, elevando la voz.

"Se está metiendo ella sola en el hoyo", replicó Jaime Astrain, que volvió a reclamar su turno de palabra: "¿Te puedes callar ya y dejarme hablar?". Sin embargo, Marisa hacía oídos sordos y seguía con su verborrea. "Pues nada, sigue hablando, sigue hablando. ¿Quieres más protagonismo? ¿Quieres más?", se cachondeó el joven.

"A mí Marisa no me dijo nada después ni a la mañana siguiente, me lo dijo por la tarde y venía ella con las cámaras solamente para decirme a mí que le había molestado", soltó Jaime, deslizando así que fue una clara estrategia para salir en cámara y tener un vídeo en la gala de 'Supervivientes 2026'.

"Estás mintiendo. No fui con las cámaras, embustero"

"Estás mintiendo, estás mintiendo, yo no fui a decirte nada con las cámaras. No fui con las cámaras, embustero", estalló Jara. "Hay testigos", se reafirmó Jaime Astrain. "No sé qué testigos va a haber porque yo no fui con las cámaras, fui a hablar contigo. Es un tontería que digas lo de las cámaras cuando tenemos todos cámaras las 24 horas. Que no estás en el salón de tu casa, estás en un reality", se defendió ella.

"Dices que me pongo a posar o no se qué mierdas, pero yo lo que no hago es tumbarme dos horas en la arena", le encaró sin cortapisas Jaime, acusándola de holgazana. Y esas palabras terminaron por encolerizar a Marisa Jara. "Mira, chaval, ya quisieras tú tener mi edad, mi currículum de salud y hacer el esfuerzo que hago yo porque es muy fácil tener tu edad y ser futbolista y atlético. Soy una persona que he pasado por 21 operaciones y evidentemente no puedo hacer la mitad de las cosas. Y tú te ensañas conmigo por eso, vas a por la más débil", protestó la actriz, haciendo uso de la demagogia y de insinuaciones delicadas contra Astrain.

Desencuentro en Palapa entre Jaime Astrain y Marisa Jara

"No lo trago porque no me gustan las personas así, me gustan las personas de frente. A mí los suavones no me van, no me han ido en la vida", afirmó a continuación, continuando sus ataques contra un Jaime Astrain que se cobró la venganza en las segundas nominaciones de 'Supervivientes 2026': "Venía con otra idea, pero después del comentario tan ruin y tan feo me lo ha puesto a huevo".