Marisa Jara denuncia en 'Supervivientes' lo que está pasando con Jaime Astrain detrás de las cámaras

Marisa Jara y Jaime Astrain se han convertido en grandes enemigos en 'Supervivientes 2026'. Y aunque habían arreglado sus diferencias de la semana anterior, en la gala 3 que Telecinco ofreció este jueves pudimos ver cómo ambos concursantes ha vuelto a enzarzarse.

Repasando en La Palapa algunos de los conflictos que se produjeron en playa, se emitió un vídeo de Marisa cargado de descalificaciones hacia Jaime. "Tu forma de hablar no es muy agradable, muy caballero no eres. Tiene todo el día una cara de boquerón degollado, qué cosa más rara", espetó la modelo.

"Me falta el respeto cada dos por tres. Entonces, no me extraña que diga una cosa u otra", reaccionó Jaime Astrain, sin entrar en sus provocaciones y en sus insultos constantes. "Aquí está todo grabado. Yo te puedo faltar al respeto delante de la cámara, pero es que tú dices barbaridades detrás de las cámaras", soltó a bocajarro Marisa Jara.

De este modo, la robinsona estaba acusando al ex futbolista de tener una cara bien distinta cuando se apagan los focos. "Que las saquen", desafió Jaime ante las insinuaciones de su compañera "¿Quieres que desvele lo que le dijiste a Claudia? ¿Que estaría contenta con la isla llena de tíos? ¿Saco cosas? Que la dejaste como un putón", reveló Marisa.

Jaime Astrain aseguró que fue en un tono jocoso y, en ningún caso, sin esas intenciones que pretendía hacer creer Jara ante los espectadores, pero Maica Benedicto entró en escena y apuntaló la teoría de que "delante de las cámaras se actúa de una forma y detrás de otra".

Más adelante, en otro vídeo se observó a Marisa Jara volviendo a ofender a Jaime, llamándole "don Pimpón" y "subnormal". "Paná, que no haces una mierda, no haces ni compañerismo", le recriminó el joven después de sus nulas actitudes en materia de supervivencia.

Ella adujo en su descargo que la pastilla que toma para dormir le dejó exhausta y que, además, se dio una hostia contra el suelo. "¿Y tú de qué te ríes, subnormal?", le encaró al ver que Jaime no se lo tomaba en serio. "Yo no te he insultado, eh", paró los pies la pareja de Lidia Torrent. "Eres subnormal, porque si te estoy diciendo que me estoy cayendo y te estás riendo. Es que eres mongolo", reiteró Marisa sin pudor.

En Palapa, al abordarse ese desencuentro, la andaluza le mandó callar varias veces de malas maneras y repitió que es un "suavón" y un "tonto". Insultos y más insultos. "Él no es nada compañero, es una persona falsa y es un tío muy cruel", llegó a afirmar.