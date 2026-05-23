Atresmedia cambia su programación: Mueve 'Una nueva vida' a su horario de emisión habitual este domingo

La semana pasada, Antena 3 alteró su programación del domingo por las elecciones autonómicas en Andalucía retrasando el inicio de 'Una nueva vida' en casi una hora al arrancar en torno a las 22:55 horas tras un especial informativo con Matías Prats y Mónica Carrillo.

Por si fuera poco, además hizo un breve parón en la serie para ofrecer también un breve avance informativo en mitad del capítulo de la ficción turca. De modo, que los seguidores de la serie se vieron afectados doblemente por la cita electoral.

Pero este domingo 24 de mayo, 'Una nueva vida' vuelve a la normalidad en el prime time de Antena 3 recuperando su horario habitual a partir de las 22:10 horas y sin ningún tipo de interrupción. Por otro lado, Atresmedia también cambia la programación de La Sexta con el estreno de una nueva temporada de 'Anatomía de' con Mamen Mendizábal en relevo de Jordi Évole.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo con Ferit al borde de la quiebra

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Suna descubre que no está embarazada y Abidin se lleva una decepción, pero intenta animarla.

¡Gülgün y Esme vienen dispuestas a demostrar que nunca es tarde para reinventarse y callar bocas!



❤️ Qué ganas de ver cómo arrancan este domingo con su faceta más emprendedora. ¡A por todas, jefas! 🦋 #UnaNuevaVida 👉

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Gülgün y Orhan vuelven a tener un acercamiento en su relación. Ferit está muy preocupado porque no tienen dinero y se van a ir a la quiebra. Piensa que solo puede salvar a la familia hipotecando la mansión.

Suna descubre que Seyran no puede quedarse embarazada por su enfermedad y la única alternativa sería someterse a un tratamiento que podría poner en peligro su vida.