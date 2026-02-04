La relación de la cantante Melody con RTVE toma un giro de 180 grados con este anuncio sobre el Benidorm Fest 2026

Tras su fiasco en Eurovisión 2025 con su tema 'Esa diva', Melody cargó contra RTVE, a la que culpó de su mal resultado debido a su posicionamiento contra Israel en el Festival. Tal fue su enfado con la corporación pública que incluso dio plantón a Broncano, negándose a acudir a 'La Revuelta' como estaba previsto tras su paso por el certamen, y haciéndolo, en su lugar, en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, casi un año después de la polémica, la cantante sevillana regresará a RTVE, sellando así su reconciliación con el ente público. Lo hará con motivo de la final de Benidorm Fest, como así ha confirmado ella misma en un vídeo que La 1 ha emitido este martes 3 de febrero durante el descanso del partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Albacete.

María Eizaguirre, directora de comunicación de la organización pública, ha confirmado esta información: "En tan solo siete días, 18 artistas van a tratar de hacerse con esta sirenita. 10, 12, 14 de febrero, aquí en Benidorm, en esta casa de la música, donde lloramos, reímos, compartimos sueños, estará Luz Casal, estará Abraham Mateo y muchos más".

"Esto es un gran reencuentro, el reencuentro de la familia, porque somos una gran familia, estará Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa… Y por qué no, como somos muy flamencos estará también Melody, nuestra diva aquí en el Benidorm Fest", concluyó Eizaguirre, confirmando así la participación de nuestra última representante en Eurovisión.

Melody anuncia su presencia en la final del Benidorm Fest 2026

Tras el anuncio, Melody ha aparecido en pantalla para mandar un mensaje a la audiencia que estaba en ese momento conectada a La 1: "Muy buenas, amigos, ¿qué tal estáis? Soy Melody, acabo de salir recién del estudio, ahora volveré a entrar porque estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, que tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis porque es espectacular".

"Pero tengo que dar una noticia… Estaré en la final del Benidorm Fest con vosotros compartiendo música y pasándolo super bien. Nos vemos muy pronto", sentenció la sevillana. Una noticia muy esperada para todos sus seguidores, quienes a través de X han celebrado que la artista esté presente en la final del concurso.

ES LA HORA DEL GRAN REENCUENTRO en el #BenidormFest2026: @chanelterrero, @BlancaPaloma_rb, @Nebulossa_of … y @soyyomelody



Nuestra diva se suma a las actuaciones de la GRAN FINAL de la quinta edición del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres✨ pic.twitter.com/635sdkKGtS — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2026

TVE ofrecerá el 10 y el 12 de febrero dos galas del Benidorm Fest, donde los participantes lucharán por clasificarse para la gran final, que se celebrará el 14 de febrero. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias. Aunque este año España ha decidido retirarse del Festival de Eurovisión debido a la permanencia de Israel en el certamen, el presidente de RTVE, José Pablo López ya anunció que el Benidorm Fest continuaba en pie, aunque el ganador no fuera a representarnos en el certamen europeo de la canción.

Precisamente fue el posicionamiento de España ante la presencia del estado genocida en Eurovisión lo que mosqueó a Melody quien, en la rueda de prensa posterior al festival llegó a culpar a TVE de su mal resultado. Además, lamentó intervenciones de RTVE en su candidatura "con las que no estaba de acuerdo" como una puesta en escena en la que sus opiniones no contaron.