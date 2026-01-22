Benidorm Fest 2026: Este es el orden de actuación de los artistas de las dos semifinales en TVE

Cuando quedan solo tres semanas para que se celebre el Benidorm Fest 2026, RTVE ha dado a conocer el orden de actuación de los artistas de las dos semifinales, que La 1 emitirá el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

Cada semifinal contará con nueve artistas, de los cuales se clasificarán seis para la gran final del sábado 14 de febrero. En esta gran final serán por tanto 12 artistas los que luchen por la victoria llevándose los 100.000 euros de premio en el caso del artista o el grupo y 50.000 euros para los compositores así como el nuevo trofeo con la Sirenita como protagonista.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la nueva edición del certamen alicantino que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

Orden de las semifinales del Benidorm Fest 2026.

Este es el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026:

1. KITAI – 'El Amor Te Da Miedo'

2. María León ft. Julia Medina – 'Las Damas y el Vagabundo'

3. Luna Ki – 'Bomba de amor'

4. Greg Taro – 'Velita'

5. Izan Llunas – '¿Qué vas a hacer?'

6. Dora & Marlon Collins – 'Rakata'

7. Tony Grox & LUCYCALYS – 'T AMARÉ'

8. Mikel Herzog Jr. – 'Mi Mitad'

9. Kenneth – 'Los Ojos No Mienten'

Este es el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026:

1. ASHA – 'Turista'

2. KU Minerva – 'No Volveré a Llorar'

3. Funambulista – 'SOBRAN GILIPO**AS'

4. Dani J – 'Bailándote'

5. The Quinquis – 'Tú No Me Quieres'

6. Atyat – 'Dopamina'

7. Rosalinda Galán – 'Mataora'

8. MAYO – 'Tócame'